Válka o slunečníky pod orlojem. Restaurace bojují s Prahou o vzhled zahrádek

Vedení Prahy od nástupu do funkcí argumentuje, že se snaží kultivovat veřejný prostor a omezit vizuální smog, což znamená mimo jiné omezení tzv. pivních kol, falešných veteránských aut a neestetických projevů komerce. V případě restauračních předzahrádek pak to, aby nezabíraly významnou část chodníku, neměly markýzu nebo výraznou podestu.

Co říká Praha teď a zda radní vyrazí přímo do ulic na kontrolu sporných zahrádek, není jasné. SZ Byznys požádal o aktuální vyjádření, to ale zatím z magistrátu nedorazilo.