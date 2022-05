Rušení směn, jídlo z automatu. Firemní jídelny řeší, jak zmírnit zdražování

Restaurace ve velkých byznys centrech se podle jejich dat z covidu ještě nevzpamatovaly. Právě v nich tak musí restaurační provozy dotovat. „Centra jsou naplněná na 60 až 70 procent a to dělá obrovský problém a se zvyšováním energií a surovin je to trošku smrtící koktejl. A nejen pro nás.“

Je ale přesvědčen, že lidé nebudou jíst méně kvalitní obědy. „To by byla cesta do pekla. A určitě nebudu nahrazovat české maso nebo zboží od lokálních dodavatelů, to pro mě není cesta. Co se ale může stát, že lidé budou volit levnější jídla v rámci nabídky.“

Během dvou pandemických let uzavřeli pětinu restaurací. Typickým příkladem je sektor automotive, kde výrobu přerušovali prakticky ze dne na den. To vše se pak odrazí na letošních hospodářských výsledcích Aramarku. „Nebude to to, co jsme si plánovali, určitě počítejme, že ten hospodářský výsledek bude zhruba o třetinu nižší,“ uvedl Vladimír Staněk v rozhovoru pro SZ Byznys.