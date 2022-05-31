В Празі та Брно виступить українська реп-зірка Alyonа Alyonа

Сьогодні українська реп-виконавиця Альона Савраненко, відома під творчим псевдонімом Alyonа Alyonа, виступить у празькому клубі «Roxy». У четвер, 2 червня, вона заспіває у Брно у клубі «Flédа». Американське видання «The New York Times» описує колишню виховательку дитсадка в Київській області як одну з найцікавіших сучасних європейських мисткинь. У своїх текстах Alyonа Alyonа виступає проти стереотипів та репує про звичайне життя.

«Коли ви напишете поп-пісню, у вас є декілька рядків. Це лише кілька слів та мало інформації. Коли ви репуєте, то можете розказати цікавішу історію. Я почала читати реп, щоб могла більше розповісти», – зауважує артистка, про яку журнал «Full Moon» написав, що для того, аби запалити публіку, їй потрібні лише соковіти біти, чіпляючі приспіви та неймовірна артикуляція.

Перегляньте найпопулярніше відео від української виконавиці Alyonа Alyonа:

Савраненко, оригінальне сценічне ім’я якої було Альона Ал.каїда, почала писати реп-музику в середині 2000 року. Під псевдонімом Альона Альона у жовтні 2018 року вона випустила свій перший кліп на пісню «Рибки». Відеокліп «Голови» за перший місяць зібрав мільйон переглядів на YouTube. Її найпопулярніші відео мають понад три мільйони переглядів на YouTube, а в Інстаграмі вона має понад 350 тисяч прихильників.