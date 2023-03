Účet za odchod z Ruska. Škodovka za něj zaplatila 17 miliard

Páteř českého průmyslu čelí od loňského roku mnoha výzvám. Přetrvávající nedostatek čipů, výpadky v dodavatelských řetězcích, omezování výroby, nárůst cen surovin i válka na Ukrajině – tyto faktory ovlivňující autoprůmysl se podepsaly i na loňských výsledcích společnosti Škoda Auto.

Provozní zisk klesl oproti loňským 1,083 miliardy eur o 42 procent na 628 milionů eur (téměř 15 miliard Kč). „To není tam, kde chceme být. Stále to považuji za dosažitelný záporný zisk vzhledem k okolnostem,“ uvedl předseda představenstva společnosti Škoda Auto Klaus Zellmer. Čísla byla zveřejněna již úterý spolu s hospodářskými výsledky koncernu Volkswagen (VW), do nějž Škoda Auto spadá.

Ačkoli tomu situace nenahrávala, Škodovce vzrostly tržby oproti roku 2021 o 18,5 procenta na 21 miliard eur (499 miliard Kč). Návratnost tržeb dosáhla tří procent, ale snížila se o 3,1 procentního bodu.

Na výsledky Škodovky mělo negativní vliv také rozhodnutí o zastavení aktivit v Rusku na dobu neurčitou v reakci na invazi na Ukrajinu. Od loňského března automobilka v regionu nevyrábí a přerušila také vývoz svých vozů do Ruska. „Už rok tam nevyrábíme auta, stále ale musíme platit lidem, kterých jsou skoro čtyři tisíce,“ popisuje ředitel společnosti.

Preferovanou možností je prodej aktiv společnosti Volkswagen Group Russia a tedy i závodu v Kaluze třetí straně. Jsme v závěrečné fázi dokončování této transakce a očekáváme, že ji uzavřeme poměrně brzy. Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto

Ruský trh byl přitom pro Škodovku druhým největším. „Ztratili jsme velmi dobrý trh z hlediska prodeje,“ přiznal Zellmer. Následky odchodu z Ruska Škoda vyčíslila na téměř 700 milionů eur. „Doufejme, že je to jednorázový efekt,“ popisuje ředitel společnosti.

Koncern VW analyzoval různé scénáře budoucích obchodních možností v Rusku. „Preferovanou možností je prodej aktiv společnosti Volkswagen Group Russia a tedy i závodu v Kaluze třetí straně. Jsme v závěrečné fázi dokončování této transakce a očekáváme, že ji uzavřeme poměrně brzy. Nicméně nemůžeme zacházet do podrobností, dokud všechny strany nedosáhnou shody,“ říká Zellmer.

Automotive aktuálně čelí také výpadkům v dodavatelském řetězci. Kvůli chybějícím součástkám musela Škodovka rušit směny a omezovat výrobu některých modelů.

S nedostatkem dílů se automobilka potýká dodnes. „Stále máme nedostatek dílů, zejména u jednotlivých polovodičů. To od nás vyžaduje velkou flexibilitu, pokud jde o chod výroby,“ říká Zellmer.

V minulém roce celosvětově prodala 731 300 vozů, což je o 16,7 procenta méně než v předchozím roce, kdy zákazníkům dodala 878 tisíc aut.

Bestsellerem značky zůstala i loni Škoda Octavia se 141 100 dodanými vozy, což je o 17 procent méně než v roce předchozím. Vysoká poptávka byla také po SUV Kamiq (96 300) a Kodiaq (94 500), ale i po vozech Fabia (92 700).

Elektromobilů z řady Enyaq iV v roce 2022 výrobce dodal 53 700, což je o 20 procent více než v roce předchozím. „To je velký úspěch zejména vzhledem k problémům s dodavatelským řetězcem,“ komentoval prodej Zellmer.

Mimo jiné kvůli ztrátě ruského trhu, za který Škoda hledá alternativu, je na předních místech v seznamu priorit firmy rozšiřování její globální působnosti. „Ztráta asi 100 tisíc vozů vyrobených v Rusku znamená, že chceme najít příležitosti a prodejní potenciál někde jinde na světě, abychom tuto ztrátu nahradili,“ říká Zellmer, který Škodovce šéfuje osm měsíců.

Přiznává, že dosavadní čas strávený ve Škodě byl náročný. „Během té doby se objevilo mnoho výzev a krizí, kterým musíme čelit,“ říká Zellmer.

Společnost očekává, že Podnikatelské prostředí bude nadále náročné. „Nejistota v dodavatelském řetězci nadále zůstává, i když očekáváme zlepšení během letošního roku. Inflace je nadále vysoká především v důsledku cen surovin a energií. Nicméně mohu vás ujistit, že jsme připravení,“ říká Christian Schenk, člen představenstva Škoda Auto za oblast financí a IT.

Nové modely

Podle Zellmera je Škoda připravena na „éru transformace“. Její modely Kamiq a Scala se dočkají kompletní vizuální úpravy exteriéru i interiéru, přičemž se automobilka zaměří na design a udržitelnost.

„Představíme také plně elektrický model Enyaq v exkluzivním výbavovém stupni Laurin a Klement, který představuje nejvyšší úroveň komfortu a zahrnuje bohatou standartní výbavu,“ uvedl Zellmer. Nový model Enyaq L Aga bude také obsahovat mnoho technických vylepšení.

Vozy se spalovacími motory Kodiaq a Superb také projdou kompletní proměnou. „Ve druhé polovině roku 2023 přijdou s atraktivním designem, novými technologiemi a také s efektivními motory,“ popisuje Zellmer. Oba modely dostanou také plug-in hybridní pohon.

Automobilka rozšiřuje působnost

Exportním centrem se pro Škodu Auto stane Indie. Z hlediska objemu prodeje se tamní trh stal pro Škodu jedním ze tří největších. Loni tam více než zdvojnásobila odbyt (nárůst o 127,7 procenta).

„Je to velký úspěch. Od roku 2019 máme v rámci koncernu VW v Indii vedoucí postavení a překonali jsme naše ambiciózní cíle i trh. Prodali jsme 52 tisíc nových vozů,“ uvádí Zellmer s tím, že šlo především o modely Fabia a Kushaq vyrobené v Indii. Český výrobce bude v celém regionu strategicky řídit velkoobjemové značky koncernu Volkswagen.

Automobilka letos vstoupí na vietnamský trh, což oznámila již loni. Mezi asijskými zeměmi je čtvrtým největším trhem, přestože tam příliš lidí auto nevlastní. Hnacím motorem je však ekonomika země. „Jsme její součástí, protože stavíme závody na výrobu modelů Slavia a Kushaq z kompletně rozložených sestav dovezených z Indie,“ upřesňuje ředitel.

Od roku 2024 plánuje zahájit montáže vozů z plně rozložitelných sestav. Letos ve Vietnamu zahájí prodej škodovek dovážených z Evropy. Jde o vozy Kodiaq a Karoq, následující rok je doplní modelové řady Octavia a Superb. „Když se podíváme do budoucna, tak v roce 2025 tam budeme prodávat i naši rodinu Enyaq iV,“ popisuje Zellmer.

Vietnam pro Škodu představuje bránu do jihovýchodní Asie. Prodej automobilů by v této oblasti měl v roce 2030 dosáhnout více než 4,1 milionu vozů.

„Aktuální odhad počátečního potenciálu je 30 000 vozů ročně. Všeobecně ale věříme, že je možné zde dosáhnout odbytu až 40 000 vozů ročně a v budoucnosti doufejme ještě více,“ říká Martin Jahn, člen představenstva za oblast Prodeje a marketingu.

Růst elektromobility

Škoda Auto chce do roku 2026 představit tři nové elektromobily. První společnost ukáže už ve druhém čtvrtletí letošního roku.

Podíl elektromobilů v evropských dodávkách by měl do roku 2030 přesáhnout 70 procent. Proto hodlá automobilka do roku 2027 investovat do elektrifikace 5,6 miliardy eur. Dalších 700 milionů eur vloží do digitalizace.

S elektromobilitou souvisejí i další projekty. Loni v květnu Škoda Auto zahájila výrobu bateriových systémů, do níž investovala 130 milionů eur. Letos spustí druhou linku, která zvýší celkovou kapacitu. „Denně sestavíme 1500 bateriových systémů,“ popisuje Zellmer. Tyto komponenty se nevyužívají pouze v automobilech Škoda, ale i v dalších značkách koncernu jako Volkswagen, Audi a Seat.

Jedním z dílů skládačky je i možná stavba české továrny na výrobu bateriových článků, tzv. gigafactory. Česko o projekt usilovalo už letos, ale VW nakonec rozhodl, že nejnovější výrobnu postaví v USA. Česká gigafactory je však stále ve hře.

V roce 2028 bude nutná nová výroba, která by pokryla dodávky baterií do elektromobilů. V témže roce by tak evropská gigafactory koncernu VW už měla vyrábět. Stavba továrny na bateriové články by tak měla být zahájena v roce 2025.

V některé z lokalit u Plzně, kde by podle dosavadních plánů mohla gigafactory vyrůst, je však potřeba zajistit další nezbytnosti nad rámec plochy ke stavbě továrny, například zajistit dodávky vody či železniční stanici, z níž by se bateriové články dovážely do výroben.

Před automobilovým průmyslem také stojí výzva zvaná Euro 7, která by měla začít platit 1. července 2025. Legislativní norma Evropské unie má zpřísnit emisní limity, které se týkají mimo jiné oxidů dusíku, pevných částí z pneumatik či brzd. Lidé z oboru se shodují na tom, že pokud by norma byla schválena v současné podobě, tak by průmysl zdevastovala.