Elektroauta? Nová a drahá nakoupí firmy, Češi si je pak pořídí jako ojetá

Situace ve výrobě se navíc přelévá i do přepravy. V momentě, kdy totiž výroba najede a vozů je najednou dost, chybí zase kapacity přepravců, aby se auta dostala z továren k prodejcům. „Jsou to propojené nádoby. V okamžiku, kdy automobilky začnou v násobných počtech vyrábět auta a dodávat je do dealerské sítě, pochopitelně není ta kapacita ze dne na den k dispozici,“ dodává Louda.

„V momentě, kdy by malé vozy zmizely z trhu, bude se prodlužovat stáří vozového parku,“ dodává Louda s tím, že zatímco dnes v Česku jezdí auta stará v průměru 17 let, už brzy by to mohlo být i více než 20 let. „Je to ale i o tom, že ta auta jsou výrazně kvalitnější, než byla před deseti lety,“ dodává Louda s tím, že proto očekává výrazný vzestup trhu s ojetými vozy.