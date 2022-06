V byznysu vypukla další bitva tajné války, tentokrát o vymahače

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

Krajský soud v Českých Budějovicích vyhlásil insolvenční řízení se společností Cashdirect Plus zaměřenou na vymáhání pohledávek. Kauza je zajímavá tím, že se v ní objevují jména z miliardářské rodiny Strnadů ze skupiny Czechoslovak Group a byznysmena Františka Savova. Toho policie minulý týden navrhla obžalovat v kauze daňových úniků a praní špinavých peněz se škodou kolem 700 milionů korun.

Případ společnosti Cashdirect Plus je dalším dílem ze seriálu, v němž se řeší tvrdý střet mezi Strnadovými a Savovem. Konflikt za poslední tři roky zasáhl firmy, které podle řady indicií patřily právě do sféry zájmů Savova. Od vydavatelství Mladá fronta přes prodejce automobilů a výrobce vagónů až po letištní firmu Skyport. Válka se ale většinou odehrává v zastoupení advokátů, ke sporům se většinou žádná ze stran nehlásí.

To je i případ insolvenčního návrhu na Cashdirect Plus. Firmu vlastní společnost CSD Bedrift Group registrovaná na Kypru. Jejího konečného vlastníka nelze z otevřených zdrojů dohledat. V insolvenčním návrhu na Cashdirect Plus se však objevily informace, že firmu ve skutečnosti ovládá Savov.

„Ve vztahu k firmě Cashdirect nemá podnikatel František Savov žádné aktivity, firmu nevlastní ani neovládá,“ sdělil Savovův mluvčí Jan Hrubeš.

Současně dodal, že insolvenční návrh na Cashdirect Plus nese rukopis jiných podobných útoků konaných v údajném zájmu Jaroslava a Michala Strnadových. Ve stejném duchu se nesou i repliky, kterými na insolvenční návrh reagovala v rejstříku samotná firma Cashdirect Plus.

Byznys s dluhy

Insolvenční návrh na Cashdirect plus podala společnost Equina Investment CZ. Tu podle obchodního rejstříku vlastní advokátka Pavla Hasmanová, manželka právníka Tomáše Hasmana. Ten do letošního dubna řídil dozorčí radu Strnadovy Czechoslovak Group.

„Tyto společnosti holding CSG ani jeho majitel nezná a nijak s nimi nespolupracuje,“ reagoval mluvčí Strnadovy skupiny Andrej Čírtek na dotazy ohledně zájmů v případu Cashdirect.

Skupina firem Cashdirect drží mimo jiné pohledávky za 377 milionů korun získané od České kanceláře pojistitelů. Jsou to pohledávky vzniklé z pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidel, které Cashdirect vymáhá.

Cashdirect je však zajímavý také tím, že drží pohledávky v propojených insolvenčních případech Heavy Machinery Services nebo Legios Loco. Tyto kauzy se původně týkaly výrobce vagónů v Lounech. A opět jsou to kolbiště, na nichž se podle řady indicií střetly zájmy Strnadů a Savova.

Faktor Octavian

Jedna z firem, která přihlásila pohledávku do insolvenčního řízení s Cashdirectem, se jmenuje Octaviánův tiskař. Vznikla teprve letos v květnu, zhruba dva týdny před podáním insolvenčního návrhu na Cashdirect Plus. Název Octaviánův tiskař je zjevně narážkou na aktuální Savovovy trestněprávní peripetie. Policie totiž operaci, jejímž výsledkem byl nedávno návrh na obžalobu Savova a dalších osob, nazvala Octavian. Slovo „tiskař“ pak pravděpodobně odkazuje na tiskárny Europrint, které v minulosti patřily do Savovovy sféry zájmu.

Savov dlouhodobě pobývá v Londýně. Svou vinu ve zmíněné daňové kauze popírá. Naopak se obává, že v Česku nebude mít zajištěný spravedlivý proces.

„Kauza Octavian stála na počátku cílené likvidace podnikatele Františka Savova a jeho byznysu. Během let následujících po vypuknutí kauzy byl František Savov připraven o společnosti a majetky miliardových hodnot, často za asistence a dohledu policie, státního zastupitelství a soudů,“ citovala Savovova mluvčího agentura ČTK poté, co policie podala návrh na obžalobu.

Oficiálně se Savov dlouho hlásil jen k vlastnictví vydavatelství Mladá fronta. Jeho zájmy ale byly mnohem širší. K firmám typu prodejců automobilů Car Star nebo letištního podniku Skyport se Savov přihlásil až poté, co společnosti prostřednictvím transakcí s akciemi a navyšováním kapitálu přešly do vlastnictví Strnadovy skupiny CSG. Předtím byly ovládané přes firmy z daňových rájů s nedohledatelnými vlastníky. Díky tomu Strnadova skupina může popírat, že by nějaký konflikt se Savovem vůbec existoval.