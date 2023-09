„V práci se pracuje, nekouká na televizi.“ Firmy sepsuly vysílací poplatky

To se tvůrcům novely zdálo jako zbytečně náročná administrativa kvůli skutečnosti, že pro všechny poplatníky – pro domácnosti i pro firmy – vznikne nově povinnost platit za všechny přístroje pro reprodukci televizního či rozhlasového vysílání. Tedy nejen za televizory a rádia, ale i za chytré telefony nebo tablety.

Firmy do pěti zaměstnanců nebudou platit nic, pak budou firmy rozděleny do pěti pásem podle počtu pracovníků a pro každé pásmo bude určen násobek, kolikrát víc zaplatí firma oproti domácnosti s jednou televizí a rádiem (viz tabulka). Třeba střední firmy s 50 až 250 lidmi zaplatí dvacetinásobek, největší firmy stonásobek. Absolutní strop pro podniky s tisíci a víc zaměstnanci vychází na 21 500 korun měsíčně.