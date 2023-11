Za volant v sedmnácti: Autoškolám mohou najednou přibýt desítky tisíc zájemců

Od nového roku začne platit zákon, díky kterému budou za volant moci usednout už i sedmnáctiletí řidiči, ovšem za přítomnosti zkušeného mentora. Jedná se o takzvaný systém L17. Podle odhadů autoškol by o takovou možnost mohla mít zájem až třetina všech sedmnáctiletých, což by mohlo znamenat krátkodobě až o 30 tisíc více zájemců o kurzy řízení. Do programu L17 se lze přihlásit již nyní, pokud zájemci splňují věkovou podmínku.

„Očekáváme zvýšení zájmu v počtu 20 až 30 procent nad rámec normálního zájmu. Přichází ročník, který má 105 tisíc dětí v sedmnácti letech a standardně 100 tisíc osmnáctiletých. Normální počet zájemců je cca 100 tisíc lidí ročně, teď to bude tak 130 tisíc,“ komentuje situaci Patrik Nosek, ředitel sítě autoškol Nobe.

„Nezapomeňte přičíst ještě spoustu lidí, kteří sem přišli kvůli ruské agresi. To bude dalších 5 tisíc. Spousta lidí odkládala autoškolu v covidu a teď budou nastupovat, protože se bude zdražovat kvůli velké poptávce. To bude dalších cca 10 tisíc,“ dodává Nosek.

Podle Zdeny Šlechtové z královéhradecké autoškoly Šlechta se nedá úplně předpovídat, o kolik zájemců se počty žadatelů navýší, již nyní ovšem zájem projevují desítky mladistvých. „V tuto chvíli pozorujeme zvýšený zájem, nicméně přesná čísla budeme schopni říci až v průběhu roku 2024,“ potvrzuje Aleš Horčička, předseda Asociace autoškol ČR.

V jiných autoškolách nárůst spojený s možností začít řídit dříve zatím nezaznamenávají. Například v brněnské autoškole Pelikán zatím ani nejsou přihlášení žádní žáci, kteří by o předčasný řidičský průkaz měli zájem, uvedl pro redakci SZ Byznys vedoucí autoškoly Roman Provazník.

Jaký je mezi mladými o řidičský průkaz skutečně zájem, lze zatím těžko odhadovat. „Zatím nad autoškolou neuvažuji, protože bych řidičák nevyužila. Všude se dostanu hromadnou dopravou. Nicméně, je možné, že si to ještě rozmyslím,“ vysvětluje své rozhodnutí do autoškoly zatím nejít sedmnáctiletá Matylda. Její rodiče to ale prý vidí jinak, přišlo by jim lepší, aby se naučila řídit pod jejich dohledem.

Podobně jako Matylda to vidí šestnáctiletý Vladimír. „Momentálně vůbec nemám v hlavě řidičák. Stačí mi škola a brigáda, zatím to nevidím jako věc, na kterou bych měl tlačit nebo se do toho hrnout co nejdřív. Řekl bych, že je to pro mě zatím zbytečné, preferuji cesty vlakem,“ shrnuje.

Někteří mladí už naopak lekce v autoškole začali, chtějí využít možnosti nabrat řidičské zkušenosti co nejefektivněji. „Přijde mi lepší se rok vyjezdit s někým zkušeným, kdo mě to může lépe naučit, protože praktických jízd je v autoškole velmi málo, než hned po ukončení autoškoly nezkušeně jezdit samotná,“ komentuje své rozhodnutí začít autoškolu již nyní šestnáctiletá studentka Anna.

Mají autoškoly dostatek kapacit?

Názory na to, jestli jsou autoškoly dostatečně připravené na uspokojení zvýšené poptávky, se rozchází. Podle Horčičky je v Česku autoškol dostatečné množství na zvládnutí nárůstu zájmu, stejně tak si myslí, že mají dostatek vyučujících a automobilů. V rámci projektu Škoda autoškolám navíc budou autoškoly letos obnovovat své vozové parky.

„Každá autoškola má určitou kapacitu, každý učíme trochu jinak, ale příval neočekáváme a připravit se na to nedá. Den má 24 hodin, většinou je osmi-až desetihodinová pracovní doba a stihnete každý den odjet jen určité množství žáků,“ potvrzuje Šlechtová a dodává, že autoškoly mají tolik aut a učitelů, co mohou bez problémů zvládnout. Navyšovat kapacity podle ní nemá smysl, protože by pak stejně nebylo možné všechny žáky odzkoušet.

Podle průzkumu, který zpracovala škola Nobe, na situaci ovšem autoškoly připravené nejsou. „Mnoho klientů nám volá, že jsou rádi, že my nabíráme, protože ostatní autoškoly nabírají až za 3–4 měsíce. My jsme rozšířili tým o 30 procent, ale i tak jsme už teď na hraně,“ říká Nosek s tím, že jeho autoškola plánuje zvětšit svůj tým o dalších dvacet procent.

Za jakých podmínek mohou sedmnáctiletí za volant? Podle novely zákona o silničním provozu budou moci mladí lidé nastoupit do autoškoly již od chvíle, kdy dosáhnou věku 15 let a půl roku. Od 17. narozenin pak budou moci k závěrečným zkouškám a následně řídit pod dohledem stálého mentora. O rok později již budou moci řídit samostatně. Mentorem nebude automaticky každý dospělý řidič. Musí být držitelem řidičského průkazu skupiny B minimálně 10 let, v posledních 5 letech mu nebyl udělen zákaz řízení. V době řízení nesmí být pod vlivem omamných látek a ve svém bodovém ohodnocení musí mít nula bodů. Mladý řidič může mít až čtyři mentory, ti musí být zaregistrovaní a informace musí být zanesena do karty řidiče jak sedmnáctiletého, tak mentora.

Redakce SZ Byznys se v autoškolách zajímala také o to, jestli zvýšená poptávka nějakým způsobem ovlivní ceny kurzovného. Ceny autoškol totiž v tuzemsku dlouhodobě rostou, podle Eurostatu se v Česku za rok 2022 zdražilo kurzovné dokonce nejvíce v Evropě, a to o 19,6 procenta.

„Určitě se bude přirozeně zdražovat, a to jak v malých, tak velkých městech. Je to přirozená reakce na velký zájem,“ myslí si Nosek. Mnoho rodičů podle něj může uvažovat také nad tím, že se vyplatí zaplatit svému dítěti autoškolu nyní, ještě než se ceny opět zvednou.

Zdražování čeká autoškoly také podle Provazníka, nikoli však kvůli přílivu sedmnáctiletých řidičů. „Ceny kurzovného se bohužel navyšují průběžně s navyšováním cen pohonných hmot, energií a nájmů,“ potvrzuje Šlechtová.

„Systém L17 nepřináší oproti současnému žádné požadavky, které by mohly vést k více nákladům. Ano, se zavedením režimu L17 se předpokládá vyšší zájem o autoškoly, nicméně nebudou ho pravděpodobně využívat žadatelé, kteří jsou již nyní v autoškole a mají několik měsíců před zkouškami,“ komentuje situaci tiskový mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka a dodává, že cena roste nejen kvůli více vstupům, ale také kvůli přísnějším zkouškám a vyšším nárokům na kvalitu autoškol ze strany začínajících řidičů, ale také často i jejich rodičů.

Systém je podle něj vhodný pro žadatele, kteří ho využijí, aby mohli řídit co nejdéle, tedy celý rok. Tím, že někteří žadatelé začnou o rok dříve, ubydou posléze ti, kteří dělají standardní autoškolu v 18 letech, popisuje, co se na trhu stane, Jemelka.

Podle ministerstva nedostatek kapacit nehrozí

„Jsme v pravidelném kontaktu se všemi sdruženími autoškol a zkušebních komisařů a neztotožňujeme se s tím, že by byl nedostatek kapacit, učitelů ani zkušebních komisařů. Naše závěry potvrzuje i postcovidová zkušenost, kdy došlo k rozvolnění zákazů a násobnému nárůstu školení a zkoušek. Do několika týdnů si vše sedlo, kromě Prahy, kde mají personální nedostatek již řadu let,“ sdělil redakci SZ Byznys Jemelka.