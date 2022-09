Zastropovaná cena je jen záchrana pro ty, co si špatně vybrali, píší čtenáři

Redakce Seznam Zpráv vybrala do Fóra čtenářů nejzajímavější názory z diskuzí u článků a komentářů o zastropování cen elektřiny.

Zdeněk Majer: Vláda schválila zastropování elektřiny na max. 6 Kč/kWh. To neznamená, že je to cena, kterou budeme platit. Platit budeme to, co máme sjednáno. Toto opatření je záchrana pro ty, co si svým vlastním špatným rozhodnutím vybrali neseriózního dodavatele. Každý by měl být schopen si dohledat info o schváleném úsporném tarifu, který je k dispozici včetně kalkulaček na výpočet úspory. Mimochodem je tam napsáno, že nebude účtován poplatek za obnovitelné zdroje. Každý ho najde ve vyúčtování. Ještě pro zapomnětlivé zaměstnance : již přes 2 roky pobíráte díky zrušení superhrubé mzdy vyšší mzdu, tak to můžete použít na zvýšené náklady. Závěr: ano, bude hůř, ale šířením špatné nálady nikdo ničemu nepomůžete.

Michael Valoušek: Velmi hloupé řešení situace. Kromě potenciálních výpadků, se takové „zasahování do trhu“ nebude líbit, euro půjde dolů a dlouhodobě si Evropa zahrává s důvěrou investorů. Klíč leží v lipské burze, tvorbě ceny elektřiny a omezení burzovních spekulací – není možné, aby plyn či energie byly 30× dražší.

Jan Stach: Samozřejmě, že je to hodně, ale je to mnohem lepší než tržní ceny na nefunkčním rozkolísaném trhu. Jde o stabilitu. Druhou věcí je, že prostě nemohli dát málo, protože lidi by nebyli motivováni šetřit. Přitom snížení spotřeby elektřiny a plynu jsou za současné situace potřeba, abychom je měli. Je to dobrý kompromis, prostě lidi budou koukat na spotřebu a současně jsou ty ceny dostatečně únosné, speciálně když se trochu omezíte. Teď jde o to, co udělají ostatní, protože aby to fungovalo, musí ceny omezit také Evropa jako celek. Na druhou stranu máme slušné zásoby plynu a v elektřině jsme samostatní na nějakou dobu, takže je naděje, že Ukrajinci vypráskají Rusko z Ukrajiny dříve a tím se situace výrazně uklidní.

David Vítek: Za mě úplně špatně. Občan i podnikatel nepotřebuje řešit miliardy v rozpočtu a nějaké proklamace. Potřebuje plán na zimu a dál. Potřebuje si do něj dosadit konkrétní náklady, kolik ho co bude stát. Kolik vydělá. A vymyslet, zda to vychází, či ne. I kdyby to bylo drahé, potřebujeme vědět kolik. Pak můžeme vymyslet, co s tím. Takhle nevíme nic, ani jak jsme na tom. Jestli to moje rezervy pokryjí, nebo ne, to nemám kde spočítat. Ani nevím, za kolik budu prodávat v listopadu. Nikdo z dodavatelů mi negarantuje ceny ani množství, protože netuší, jestli se mu to vyplatí vyrábět, nebo to radši stopne.

Moris Réman: Cenový strop 6 Kč za elektřinu. Předpokládám, že cena elektřiny je na dvojnásobku, aby bylo z čeho dotovat cenu plynu, který za ty peníze nikde nekoupíte a bude třeba plyn výrazně dotovat. Klidně něco připlatím pro přátele, co topí plynem, aby to také utáhli. Máme RD, všechno na elektřinu, spotřeba 10 MWh, před časem 40 tisíc, naposledy vycházelo 90 tisíc, teď teda cca 80 tisíc. Na to, že nám hrozilo třeba 150 tisíc, skvělé řešení.