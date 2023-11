Závod o nákup webových stránek se zkratkou AI se už rozběhl

Newyorčan totiž pojmenoval svůj podnik Pantry AI, a tak se v prosinci loňského roku rozhodl zjistit, zda doména Pantry.ai již není obsazená. Bohužel si ji už před několika lety zaregistroval někdo jiný, takže se Leaman musel spojit s touto osobou, aby zjistil, zda by se s ní mohl dohodnout na odkoupení. Příběh popisuje server BBC.

„Nabídl jsem mu 2000 dolarů (téměř 46 000 Kč) a on řekl, že chce jen 12 000 dolarů,“ popisuje Leaman. „Pak jsem mu nabídl 7000 dolarů, ale on trval na 12 000 (275 000 korun). „Dohodli jsme se na 12 000 dolarech, pokud to ale bude možné provést se splátkovým kalendářem.“