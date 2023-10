Inflace v září dále zpomalila. Dostala se pod sedm procent

Už příští měsíc by ale meziroční inflace mohla znovu zrychlovat a dostat se nad devítiprocentní hranici, jak očekávají někteří analytici. Bude se totiž srovnávat s obdobím, kdy začal působit loňský úsporný tarif na energie, který ČSÚ do inflačních statistik započítal jako pokles cen. Srovnávací základna tak kvůli tomu bude nižší.

V dalších měsících by se pak měla inflace vrátit k poklesu propadem hned v úvodu příštího roku. S tímto scénářem počítá i centrální banka, podle níž se inflace dostane do blízkosti jejího dvouprocentního cíle. Odlišně to ale vidí řada tuzemských firem, podle nich se inflace ke kýženému cíli ČNB jen tak nevrátí.