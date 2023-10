Diskuze o snižování úroků začala. 7:0 může příště dopadnout úplně jinak

„Opakovaně bylo řečeno, že pro nastavení měnové politiky bude zásadní zejména robustnost dezinflačního trendu. Členové bankovní rady proto očekávají, že trajektorie úrokových sazeb se v nadcházejících čtvrtletích bude nacházet výše oproti základnímu scénáři stávající prognózy,“ uvádí zápis. Jinými slovy to znamená, že radní ČNB budou držet úroky výš, než by podle prognózy měly být.

Vzhledem k roli, jakou v nastavení měnových podmínek hraje kurz koruny, potřebuje ČNB brát v úvahu také vývoj úrokových sazeb v eurozóně. Pokud by Evropská centrální banka dále zvedla svou úrokovou sazbu, nyní na 4,50 procenta, zatímco česká centrální banka by se vydala opačným směrem, mohlo by to působit v neprospěch české měny.