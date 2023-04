Jurečka navrhuje zvýšit odvody pro podnikatele, zvedly by se jim i penze

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce lidem pracujícím „na volné noze“ zvednout odvody, které platí na sociálním pojištění. To by jim nejen zvedlo starobní důchod, ale zároveň přivedlo nové peníze do státní kasy. Návrh ministerstvo předložilo koaličním partnerům na konci března a očekává jejich podporu.

Dosud si drobní podnikatelé na penze posílali v naprosté většině pouze minimální odvody, letos konkrétně necelé tři tisíce korun. Důchody tak mají zákonitě menší než zaměstnanci, okolo dvanácti tisíc korun, což je nižší než republikový průměr.

Podle ekonoma a poradce ministra Jurečky Filipa Pertolda jsou však i tak nízké penze stále vyšší, než by odpovídalo tomu, kolik do důchodového rezervoáru během své pracovní kariéry naposílali.

„Pokud vezmeme zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu fyzických osob, tak OSVČ odvádějí zhruba šest procent všech příjmů, které z toho státní rozpočet má. To neodpovídá proporci, jakou mají OSVČ na pracovní síle,“ uvedl v březnu pro SZ Byznys Pertold. Nemělo by však podle něj smysl odvody pro zaměstnance a OSVČ sjednotit, ale přiblížit k sobě by se měly.

V Česku je aktuálně zhruba 5 milionů pracujících, z toho jeden milion je veden jako OSVČ. 650 tisíc lidí má tuto činnost jako hlavní a 400 tisíc jako vedlejší. Podle Pertolda jsme mezi prvními třemi evropskými zeměmi s nejvyšším podílem OSVČ, což prý ukazuje na to, že jsou zde benefity pro podnikatele vyšší než náklady.

Odvody by se mohly zvednout až o 70 procent

Minimální zálohy na odvody odvádí asi 400 tisíc ze všech podnikatelů, tedy téměř polovina. Pro letošní rok se jedná o částku 2944 korun. Právě tyto zálohy by se podle Jurečkova návrhu měly zvedat, a to postupně každý rok o 600 korun, dokud nedosáhnou minimální mzdy. Zálohy by se tak zvedly až o 70 procent, uvádějí Hospodářské noviny.

Vyměřovací základ záloh se nyní počítá ze čtvrtiny průměrné mzdy (cca 10 tisíc). Z této částky se odvádí 29,2 procenta. Tento systém by se podle Jurečkova návrhu změnil a základ pro odvody by se počítal ze mzdy minimální (17 300 Kč). Minimální odvody by tedy podle HN stouply na 5052 korun.