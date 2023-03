Platí málo, dostávají víc. Na důchody se živnostníkům skládají zaměstnanci

„Pokud vezmeme zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu fyzických osob, tak OSVČ odvádějí zhruba šest procent všech příjmů, které z toho státní rozpočet má. To neodpovídá proporci, jakou mají OSVČ na pracovní síle,“ uvedl Pertold, který působí jako poradce ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

Celkově v Česku pracuje přes pět milionů lidí. Z toho je přes milion osob samostatně výdělečně činných, 650 tisíc má tuto činnost jako hlavní, 400 tisíc jako vedlejší. „Jsme mezi třemi evropskými zeměmi s nejvyšším podílem OSVČ na pracovní síle. To nepřímo ukazuje, že systém je nastaven tak, že benefity jsou výrazně vyšší než náklady,“ myslí si Pertold.

Většina živnostníků si totiž platí jen minimální pojistné na důchod, nyní kolem tří tisíc. Důchody pak mají zákonitě také nižší, než je průměr, kolem 12 tisíc korun. Ale nejsou tak nízké, jak by odpovídalo tomu, kolik do důchodového rezervoáru během své pracovní kariéry naposílali, tvrdí Pertold.

Podle propočtů ekonomky a premiérovy poradkyně Heleny Horské, které uvedla na svém twitterovém účtu, odvedou OSVČ zhruba 56 až 63 procent toho, co při stejném základu daně zaplatí na odvodech zaměstnanci a jejich zaměstnavatel.

„OSVČ mají nárok na penzi a zdravotní péči. Stejně tak školství je to pro všechny stejné. Ten argument neplatí. Víme, že důchodový systém na OSVČ doplácí. A doufáme, že na ně nebudeme doplácet z jiných dávkových systémů,“ říká expert z think-tanku IDEA při CERGE-EI.

Úplně vyrovnat odvody OSVČ s odvody od zaměstnanců by podle Pertolda nedávalo smysl.

Až do penze nastoupí generace, která strávila celou svou kariéru v režimu OSVČ, bude nerovnováha cítit ještě víc. Proto chce vláda systém změnit. Podle materiálu z MPSV, který projednávají zástupci vládnoucí pětikoalice a SZ Byznys ho mají k dispozici, by se odvody živnostníků mohly zvednout o 60 procent.

Pojistné se podle současných pravidel platí ze základu čtvrtiny průměrné mzdy, což je nyní asi 10 tisíc. Podle pracovního materiálu z MPSV by se tento základ postupně, během tří let, zvedal až na 40 procent průměrné mzdy. S tím by logicky stouply i odvody.