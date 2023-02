Přehledně: Co přinesl rok 2023 pro OSVČ a drobné podnikatele

Novinky v přiznání k dani z příjmů za rok 2022

Mezi lednem a březnem 2023 stát postupně automaticky zřizuje datové schránky statisícům živnostníků, kteří ji dosud neměli. Každý s výjimkou nepodnikajících fyzických osob, komu datová schránka začne fungovat a kdo má povinnost podávat daňové přiznání, to musí od té chvíle provést už jen elektronicky.

Nemusí k tomu ale nutně použít datovou schránku, přípustné jsou i některé jiné formy on-line podání. Jako nejjednodušší cestu na dotaz Seznam Zpráv doporučila Finanční správa portál Moje daně.

Ten, komu zatím informace o zřízení datové schránky nepřišla, může daňové přiznání ještě za rok 2022 podat i na papíře.

U fyzických osob se pro zdaňovací období roku 2022 zvýšil limit na minimální roční příjem, při kterém je nutné podat daňové přiznání, z 15 tisíc na 50 tisíc korun. Takže lidé, kteří měli roční příjem nižší, daňové přiznání podat nemusejí.

Základní sleva na poplatníka za rok 2022 se zvýšila na částku 30 840 korun. Sleva na manžela či manželku zůstala stejná, tedy 24 840 korun za rok, s možností uplatnit ji, když partnerovy příjmy nepřesáhly 68 tisíc korun.

Co se změnilo u DPH

Od ledna 2023 se také zvýšil limit pro povinnost přihlásit se k dani z přidané hodnoty. Dosud byl rozhodující obrat jeden milion korun za posledních 12 měsíců, nyní to jsou dva miliony korun. I nadále platí, že každý, kdo přesáhne uvedený limit, musí se do 15 dní registrovat k placení DPH. Pravidlo se neřídí kalendářním rokem, ale 12 po sobě následujícími měsíci. Může to být tedy třeba od března do února následujícího roku.

Zajímat to bude hlavně živnostníky a drobné podnikatele, jejichž obrat se pohybuje kolem milionu korun nebo mezi jedním a dvěma miliony.

Když dosavadní neplátci DPH na konci některého z následujících měsíců zjistí, že jejich obrat přesáhl milion korun, ale nedosáhl dvou milionů, nemusejí se už k placení DPH přihlásit.

Ti, kteří už plátci DPH byli, ale jejich obraty se pohybují mezi jedním a dvěma miliony korun (tedy pod novou hranicí), mohou přes portál Moje daně požádat o zrušení registrace. Nutnou podmínkou však je, že uplynulo aspoň 12 měsíců od poslední registrace.

Další úlevou pro plátce DPH je, že se o polovinu snížila většina pokut za nepodání nebo pozdní podání kontrolního hlášení. Týká se to však jen živnostníků a společností s ručením omezeným s jediným společníkem, který je fyzickou osobou.

Pokuty u kontrolního hlášení od ledna 2023 1000 Kč – při pozdním podání bez vyzvání

5000 Kč – při podání v náhradní lhůtě po výzvě správce daně

15 000 Kč – když dotyčný hlášení nepodá po výzvě ke změně, doplnění či potvrzení údajů

25 000 Kč – když dotyčný řádné hlášení nepodá ani v náhradní lhůtě Zdroj: Finanční správa. Platí jen pro živnostníky a společnosti s ručením omezeným s jediným vlastníkem, který je fyzickou osobou

Na 17 dní se také prodloužila lhůta pro odpověď na výzvu, když měl někdo ke kontrolnímu hlášení doplnit údaje, něco změnit nebo potvrdit, pokud tuto výzvu dostal do datové schránky.

Další změny od ledna 2023

Jako obvykle se od ledna zvýšily povinné minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění pro OSVČ.

Minimální zálohy pro OSVČ v roce 2023 Sociální pojištění: 2944 Kč (hlavní činnost), 1178 Kč (vedlejší činnost)

Zdravotní pojištění: 2722 Kč

Od ledna také definitivně přestala platit povinnost mít elektronickou evidenci tržeb neboli EET.

Velkou změnou prošla pravidla pro paušální režim placení daně z příjmů. Paušální daň byla dosud jednotná a přihlásit se k ní mohly OSVČ s ročními příjmy do milionu korun. Nově se paušální daň dělí do tří pásem a přihlásit se k ní mohou lidé s příjmem až do dvou milionů korun.

Paušální daň v roce 2023 Celková platba Daň z příjmů Důchodové pojištění Zdravotní pojištění I. pásmo 6 208 Kč 100 Kč 3 386 Kč II. pásmo 16 000 Kč 4 963 Kč 7 446 Kč III. pásmo 26 000 Kč 9 320 Kč 11 388 Kč Zdroj: Finanční správa