Komentář: Další varování. Na dotační Klondike Česko nemá

Není žádným tajemstvím, že české veřejné finance neomylně a podle všeho nevyhnutelně směřují do strašlivého průšvihu. Český stát nezvládá financovat sám sebe, ani služby, které slibuje svým občanům. Zadlužení roste raketovým tempem, jenom takzvaná obsluha státního dluhu (tedy především splátky úroků z dřívějších půjček) stála loni 50 miliard korun, letos to bude skoro 70 miliard. Klíčové systémy státu nevystačí s určenými penězi a udržují se v chodu jen za cenu dalších rozpočtových subvencí (důchody) nebo rozpouštění rezerv (zdravotnictví).

Nutno podotknout, že varovné kontrolky, které si stát v průběhu let pořídil, fungují. A svítí jasně červeným světlem. Jen s těmi, kdo stát spravují, jako by všechny ty zprávy Národní rozpočtové rady, Národní ekonomické rady vlády ani dalších expertů nic nedělaly.

Tento typ varování ale možná umějí lépe jiné výše zmíněné instituce. Zpráva NKÚ je cenná v něčem jiném. Na mnoha konkrétních případech na mikroúrovni ukazuje, jak stát s penězi daňových poplatníků zachází, když rozděluje nejrůznější podpory a dotace. „Imperativem dotačních politik se stalo čerpání prostředků samo o sobě, namísto soustředění se na to, co tyto peníze reálně přinášejí,“ píší v obecném úvodu zprávy státní kontroloři. Hlouběji ve 160stránkové zprávě lze pak narazit na pozoruhodné příklady.

Podobným „venture“ způsobem může stát zacházet snad s pár desítkami milionů korun na cílenou podporu podnikatelských inkubátorů nebo akademických spin-off firem, ale nemůže takhle stavět celkovou dotační politiku. Zvláště proto, že i kdyby to s šicími stroji bývalo náramně klaplo, nepřinese to státu – na rozdíl od klasického investora – podíl na zisku. Nanejvýš pár kaček z odvodů za slibovaných šest nových pracovních míst.

Státní kontroloři upozorňují, že dotační systém se postupem času stal z velké části samoúčelným. Část ekonomiky se díky němu financuje, přičemž státu je celkem fuk, co se s penězi děje dál. Klíčová často není kvalita samotného projektu, ale jen „umění požádat“ a „umění vyčerpat“. Firma, která umí požádat, dostane dotaci, a příslušná část státního aparátu vykáže, že vyčerpala určené prostředky na podporu té či oné oblasti. Tím to hasne. V dalším roce přijdou další peníze a ty je potřeba znovu vyčerpat, jinak by to vypadalo, že stát danou strategickou oblast podporuje nedostatečně.