Komentář: Konec EET je zbytečný. Jenže kompromis je zakázaný

To vše z jediného důvodu: EET byla vlajkovou lodí ekonomického programu Andreje Babiše. Po změně vládní garnitury je proto zcela vyloučené, aby se hovořilo o nějakých úpravách, aby se uvažovalo o tom, zda v systému není nějaké zdravé a využitelné jádro, s nímž by se dalo rozumně pracovat. Kdepak. Vlajkovou loď soupeře je třeba jedině zničit, rozstřílet, potopit, zadupat do mořského dna. Žádné přemýšlení se nepřipouští.

Ani fiskální přínos EET není zrovna veselé téma. Byl spíše symbolický navzdory fantasmagorickým prohlášením o desítkách miliard, které stát díky EET každoročně vytluče z nepoctivých hospodských a postaví za ně školy a nemocnice. Ministerstvo financí pod Alenou Schillerovou nakonec vykazovalo přínos kolem deseti miliard ročně, ale i to byl spíš odhad vedený zbožným přáním. Dnešní ministerstvo financí odhadlo, že kvůli zrušení EET nepřiteče příští rok do eráru 4,2 miliardy korun. Oddělit v daňových výnosech vlivy ekonomické konjunktury a růstu mezd od efektu EET bylo a je prakticky nemožné.

To všechno nejdřív padlo za covidu, po třech letech fungování EET v části ekonomiky, kdy Alena Schillerová tento systém, prodávaný jako skvělý nástroj k narovnání podnikatelského prostředí, přepnula do dobrovolného režimu s argumentem, že se podnikatelé potřebují „nadechnout“. Nyní tedy systém zjevně končí definitivně.

Pozoruhodná byla aktivita části podnikatelů, kteří navrhli projekt DET, tedy dobrovolné evidence tržeb. Elektronická evidence by přestala být povinná, ale stát by se snažil pozitivně motivovat podnikatele, kteří by v systému zůstali, nebo se do něj dobrovolně zapojili – například nižší frekvencí finančních kontrol. Vše marné. Zrušit EET pro současnou vládní koalici fakticky znamená skoro totéž jako zrušit Babiše, takže kompromisy se nepřipouštějí.