E-shopy budou podávat nová hlášení. Trh to může pročistit stejně jako EET

Poprvé podají firmy toto nové hlášení do konce ledna 2024 za rok 2023. Povinnost se přitom netýká e-shopů a jejich přímého prodeje. Naopak se vztahuje na takzvané elektronické platformy, které umožňují prodej třetím stranám.

„Typicky to kromě elektronických platforem umožňujících prodej zboží mohou být i platformy, které nabízejí služby řemeslníků, sdílení automobilů, nebo například portály s nabídkou výuky jazyků či doučování,“ uvedla Kučerová.

Povinnost by se mohla týkat také například některých tržišť, na nichž se prodávají zájezdy nebo krátkodobé ubytovací služby, jako je Airbnb. Finanční správa aktuálně v rozsáhlém dotazníku zjišťuje, které platformy budou muset hlášení podávat.

„Víme o tom, nicméně k legislativě není moc víc známo, tudíž jak na nás dopadne, je jasné: budeme se novou povinností řídit, stejně jako se řídíme všemi legislativními požadavky. Bližší detaily nebudeme komentovat vzhledem k tomu, že je konkrétní podoba legislativy v přípravě,“ uvedl provozní ředitel Slevomatu Kamil Hanzlík. Generální finanční ředitelství na dotaz redakce, koho povinnost zasáhne, nestihlo do vydání textu odpovědět.

Mluvčí Alza.cz Daniela Chovancová uvedla, že čeká na konkrétní implementaci směrnice do českého zákona. „Zatím podle informací, které máme k dispozici od příslušných institucí, předpokládáme, že se nás tato směrnice nedotkne. Alza.cz totiž není zprostředkující platforma ve smyslu DAC7, ale prodávající všeho zboží a služeb na svém webu,“ uvedla Chovancová. Podobně mluví Mall.cz.

Výjimku budou mít také veřejnoprávní prodejci, firmy kótované na burze a malí prodejci zboží, kteří mají do třiceti transakcí a 2000 eur tržeb ročně.

„Nemělo by se to tedy týkat někoho, kdo prodává pár kousků oblečení po dětech přes online tržiště a nevykonává to jako ekonomickou činnost. Pokud ale překročí uvedený práh, platforma bude podle aktuálního návrhu zákona sbírat a hlásit informace i o něm,“ dodala Kučerová z Deloitte.