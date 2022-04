Komentář: Musk prezidentem nebude, tak o co mu s Twitterem jde?

Pokud se chceme bavit o Twitteru v souvislosti s Elonem Muskem, je nutné pochopit, proč v Americe sociální síť s modrým ptáčkem ve znaku vyvolává tolik emocí. Snad v žádné jiné zemi na světě totiž nehraje Twitter důležitější roli ve veřejné debatě než ve Spojených státech. Twitter nastoluje témata, komunikují skrze něj politici, vlivové skupiny, a pokud se pár mocných účtů dohodne, je schopno protlačit do celostátních médií (a tím často i za hranice své země) libovolnou agendu.

Navíc, jak si všichni dobře pamatují, byl to i Twitter, který dokázal Donaldu Trumpovi vyhrát v roce 2016 prezidentské volby a následující čtyři roky mu sloužil jako hlavní komunikační kanál směrem k voličům i oponentům.

Osobně se kloním k názoru, že nikoliv. Musk nechce využít Twitter pro své vlastní politické ambice, které navíc pravděpodobně nemá. Jelikož se narodil v Jihoafrické republice, tak kandidovat na prezidenta Spojených států nemůže a kandidaturu do Kongresu zatím vždy popřel.

I kdyby toužil nechat se zvolit do zákonodárného sboru, nepotřeboval by k tomu jako nejbohatší muž planety kupovat vlastní sociální síť za několik desítek miliard dolarů. Zvolení by ho stálo mnohem méně.