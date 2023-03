Komentář: Stát si chystá kapsy. Místo miliard ale může přijít průšvih

Podle odhadu generálního ředitele ČEZ Daniela Beneše zaplatí firma letos české státní kase právě na mimořádném odvodu z tržeb nad stropem a na windfall tax v součtu 30 až 40 miliard korun. To je docela velký rozptyl, navíc v tuto chvíli ještě nelze spočítat ani rozdělení státních výnosů mezi oba nástroje. Zatímco cenový strop, nad nímž energetické firmy odvádějí své tržby státu, vychází z podzimního evropského nařízení a měl by být obhajitelný, příjem z windfall tax je pro stát z několika důvodů mimořádně nejistý.

Výše záloh se letos vypočítá podle zisků v loňském roce. Ty byly jak v případě ČEZ, tak třeba v případě některých velkých bank opravdu vysoké. Jenže skutečná daň se bude počítat až ze zisků v roce letošním – a ty už zdaleka tak zářivé být nemusí. Třeba již citovaný Daniel Beneš odhaduje čistý zisk ČEZ v letošním roce méně než poloviční proti tomu loňskému. Takže se může docela dobře přihodit, že velkou část z toho, co stát letos vybere, bude muset firmám příští rok zase vrátit, případně si firmy přeplatek započítají proti jiným daňovým povinnostem a stát příští rok vybere na daních o to méně.

K tomu je třeba přičíst skutečnost, že windfall tax prošla Sněmovnou jako přílepek zákona o DPH, na což bývá dost háklivý Ústavní soud. Z čistě politických důvodů se ovšem nedá čekat, že by se našla skupina politiků ochotná poslat mimořádnou daň rovnou do Brna – kdo by chtěl získat nálepku zastánce velkých ziskových korporací, když na druhé misce vah je „jen“ kvalita legislativního procesu a právního státu? Ale celá věc tam může za pár let klidně skončit, až akcionáři ČEZ nebo jiní žalující vyčerpají všechny ostatní možnosti.