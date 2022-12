Experti varují, že se kvůli nové dani na Česko sesypou žaloby

Na energetické, petrolejářské či těžební firmy a banky od příštího roku dopadne daň z mimořádných zisků, takzvaná windfall tax. Její podobu již podepsal prezident Miloš Zeman. Příjmy z daně z mimořádných zisků mají sloužit k pokrytí mimořádných nákladů, které stát bude mít v souvislosti se stanovením maximálních cen energií. Platit má po dobu tří let od příštího roku do roku 2025. Její sazba bude činit 60 procent. Výnos z daně bude výlučným příjmem státního rozpočtu a stát se o něj nebude dělit s kraji a obcemi. Vláda předpokládá, že do státního rozpočtu vybere na této dani v příštím roce asi 45 miliard korun.