Podnikatel jde proti proudu. Malé firmy se na drahé energie vymlouvají

David Svoboda s podnikáním začínal v devadesátých letech jako levný dodavatel látek pro německého výrobce. Ten ale ze dne na den výrobu převedl do ještě levnějšího Pákistánu a Davida Svobodu postavil před nelehké rozhodnutí. Buď skončí v dluzích a propustí desítky lidí, nebo zkusí podnikat s vlastní značkou. Rozhodl se pro druhou cestu a dnes má jeho firma Svoboda Linen tržby desítky milionů a své prémiové povlečení prodává v pěti evropských zemích.

Za více než dvacet let, co jeho společnost funguje, zažil mnoho turbulencí, a i možná proto současnou dobu nepovažuje za fatální.

„Samozřejmě je trošičku turbulentní a nejistá, i na nás má vliv zdražení cen energií. Myslím si ale, že krize z roku 2008 až 2011 byla silnější, přinejmenším v našem oboru. Současnou dobu určitě přežijeme,“ říká Svoboda s tím, že i když je dražší povlečení, které vyrábí, právě to zboží, které si lidé mohou odpustit, zatím nic podobného nepozoruje.

„Vánoce jsme udělali velmi pěkné, a když vidíme první lednové dny, tržby jsou ustálené. Určitě nejsou horší než v minulém roce,“ dodává s tím, že tomu jde ale aktivně naproti. Právě teď by podle něj měly i menší firmy zainvestovat do marketingu, aby byly vidět, a soustředit se na zvyšování produktivity práce. „Krizí se firmy musí proinvestovat. Ne proškrtat,“ dodává v pořadu Agenda SZ Byznys.

„Nemyslím si, že by energie byly skutečným důvodem krachů. Samozřejmě velké firmy, a obzvláště ty energeticky náročné, se s tím budou hůř vypořádávat, ale u malých firem, kde máme ceny zastropované, to jsou podle mého názoru spíše zástupné důvody,“ dodává s tím, že neuvažuje o tom, že by kvůli nákladům přenesl výrobu mimo Česko.