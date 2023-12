Lidé loni šetřili na jídle. Místo masa a zeleniny více pečiva nebo rýže

Spotřeba potravin na člověka meziročně klesla o 32 kilogramů na 739 kg a vrátila se na úroveň předcovidových let. Za poklesem je propad reálných výdělků a s tím související snaha domácností šetřit úpravou jídelníčku, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ).

Z převážně přílohových potravin statistici loni zaznamenali historicky nejvyšší spotřebu rýže, a to devět kilogramů na obyvatele. Ve srovnání s rokem 2010 to bylo dvojnásobné množství. Rekordní byla i spotřeba luštěnin, která dosáhla 3,7 kg na obyvatele, tedy dvojnásobek konzumace obvyklé v první polovině 90. let. Lidé ale loni snědli méně těstovin.