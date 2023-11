Madeta od ledna zdraží nejméně o tři až pět procent. Další potravináři váhají

„Jak můžeme vyhovět přání vlády a především zákazníků, abychom zlevňovali potraviny? Počítáme s velkým, jasným, zřetelným a potvrzeným nárůstem (nákladů) ve všech možných směrech naší činnosti,“ uvedl dnes podle ČTK Milan Teplý, ředitel největšího zpracovatele mléka v republice Madeta.

Vysvětloval tak krok, kdy jeho společnost zřejmě od Nového roku zdraží výrobky nejméně o tři až pět procent.

Firma letos podle Teplého nedostane původně slíbené státní dotace za 100 milionů korun, což se dozvěděla v září. Za letošní rok čeká podobný, možná mírně vyšší obrat než loni, zisk výrazně klesne, řekl Teplý.

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) uvedl, že Teplý neříká pravdu, když tvrdí, že mlékárna měla slíbenou stamilionovou dotaci. Mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý uvedl, že firmy s „výrazným“ ziskem státní podporu nepotřebují.

„My zatím nezdražujeme, ale mám pro to pochopení. Nevylučuji, že s něčím nepřijdeme třeba v únoru. Logistika je šíleně drahá, nejsou šoféři a zdražuje elektřina. K ceně 130-140 eur za MWh si připočtěte navýšení 60 eur. U někoho mohou náklady na energie vyskočit o 25 procent,“ reagoval na oznámení Madety pro SZ Byznys jednatel mlékárny Hollandia Michal Škoda.

Podle ředitele Jizerských pekáren Romana Kozáka zatím není navyšování cen na pořadu dne, ale rozhodně prý nemůže být řeč o zlevňování potravin, o kterém mluví vláda. „O zlevnění není možné se bavit. Některé komodity sice poklesly, ale je potřeba zaplatit lidi. Dnes na noční neseženete člověka,“ uvedl. Vedle energií představují podle něj největší riziko právě mzdy. Vláda o navýšení minimální mzdy zatím nerozhodla, ale ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje s variantami navýšení o 1600 Kč nebo 2100 Kč.

Madeta Je největší zpracovatel mléka v České republice.

Majitelem a generálním ředitelem společnosti je Milan Teplý.

Zaměstnává 1500 lidí, zpracuje denně téměř milion litrů mléka.

Má čtyři výrobní závody – v Plané nad Lužnicí, Českém Krumlově, Jindřichově Hradci a Pelhřimově.

Madeta měla v roce 2022 tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží 7,23 miliardy korun. Meziročně stouply o 21,7 procenta. Zisk po zdanění klesl o 14 procent na 212,9 milionu.

„O cenách se s mlékárnami nesmím bavit. Faktem ale je, že argumenty Madety se týkají všech na trhu. Zdraží energie, náklady na logistiku včetně dálničních známek i mzdy. Zároveň minimálně další tři měsíce jako obvykle porostou ceny mléka. Snížení cen bych neočekával,“ říká předseda Českomoravského svazu mlékárenského Jiří Kopáček.

Madeta má roční náklady na energie má kolem 400 milionů, podle jejího odhadu příští rok vzrostou nejméně o 50 milionů.

Společnost má 192 nákladních automobilů, které jezdí po dálnicích – a dálniční poplatky příští rok stoupnou. Podle dřívějších informací Ministerstva dopravy bude roční poplatek od března 2300 korun místo dosavadních 1500 korun. Ředitel Madety také zmínil zvýšení cen obalů, daní a odvodů.

„Madeta se dostala na velmi slušnou evropskou úroveň, jsme zainvestovaní. Ale teď mi připadá, že zejména potravinářské podniky naší velikosti, kterých není příliš, musí být nějak po právu potrestané, že jsou tak velké a že vytvářejí zisky. To přece není možné, abychom vytvářeli zisky,“ řekl.

Myslí si, že od ledna bude muset podnik zdražit výrobky o tři až pět procent, možná i o víc. Z roku 2024 má obavy. „Nedá se dělat nic jiného, musí se zdražit. Jedná se o to o kolik a o to, jak dalece budou mít lidi prachy, aby nezměnili nákupní zvyklosti. Kolik budou nakupovat, jestli nebudou kupovat jenom obchodní značky (řetězců). Jestli nebudeme cenově vypadávat z objednávky řetězců a nebudou to nahrazovat dovozem. To všechno je možné,“ cituje Teplého ČTK.

Potravinářství čelí podle ředitele Madety ohledně energií velkému tlaku a z toho mlékárenství skoro největšímu. A firma stále neví, jak se změní příští rok ceny energií. „Mléko v technologických úpravách na jednotlivé výrobky neustále ohříváme a hned ho zase chladíme. Spotřeba (energií) je obrovská. O to horší je, že ani dnes vůbec netušíme, jak to bude v roce 2024 s energiemi. Lezeme z jednoho vládního baráku na druhý, snažíme se získat informace a nedozvíme se vůbec nic. A to, co se dozvíme, nebývá druhý nebo třetí den pravda,“ řekl Teplý agentuře.

Teplý kritizoval vládní rozhodování o dotacích. Firma se podle něj přizpůsobila dřívější informaci, že letos dotace dostane a v roce 2024 ne. „(Státní) pokladna je prázdná, co se dá dělat, kde bychom to brali. Ale když vám začátkem září řeknou, že ani ty letošní dotace nebudou, a vy máte objednanou investici, tak je to rána,“ řekl Teplý.

MZe pro letošní rok zrušilo národní dotační program na podporu zemědělských produktů, v němž chtělo rozdělit ze státního rozpočtu 230 milionů korun. Mluvčí MZe uvedl, že o tom informovalo letos v červenci. Dotační program byl pro velké potravinářské firmy.