Na řídících pozicích CEO společností londýnské burzy je méně než 10 procent žen

Posledních několik let dostávají ženy větší šanci prosadit se ve vedoucích pozicích, stále je ovšem nepravděpodobné, že by zastávaly vlivné funkce, které by dohlížely na ekonomickou stránku společností. A to i přesto, že výzkumy ukazují, že společnosti s větším počtem žen ve správních radách dosahují výrazně lepších výsledků než společnosti bez žen a že organizace s větší genderovou rozmanitostí mezi vrcholnými představiteli jsou ziskovější, uvádí Forbes.