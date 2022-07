Navzdory krizi rekordní výroba. Druhá nejbohatší Češka vydělala přes miliardu

Bonatrans výrazně investuje do modernizace výroby. Jen loni to bylo 498 milionů korun například do modernizace obráběcí linky kol číslo 4. Firma také začala stavební práce na novém lisu nákladního dvojkolí či pořídila automatickou linku pro vyvažování, gravírování, magnetoskopickou a ultrazvukovou zkoušku pro linku č. 2. „Instalací nového děrovacího lisu pak byl úspěšně završen několikaletý program modernizace válcovny kol v hodnotě přes jednu miliardu korun,“ píše Komárková ve výroční zprávě.