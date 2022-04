Oligarcha, který umí převlékat kabáty, chce znovu postavit Mariupol

Strana regionů je přitom spojená i s bývalým ukrajinským prezidentem Viktorem Janukovyčem, který jí v roce 2006 předsedal. Už tenkrát se Achmetov s Janukovyčem, který byl tehdy premiérem, stýkal a stranu financoval. Společná historie však sahá až do devadesátých let, kdy oligarcha dopomohl Janukovyčovi , aby se s posvěcením tehdejšího prezidenta Leonida Kučmy – jehož zeť byl Achmetovovým přítelem – stal gubernátorem Doněcku. V roce 2010 pak Achmetov podporoval Janukovyče coby prezidentského kandidáta.

Achmetov je na Ukrajině, zvláště na východě, uznávanou osobou, jeho celkové jmění se pohybuje kolem 3,9 miliardy dolarů. Peníze však nejsou jediným důvodem, proč má Achmetov vliv. Přezdívaný doněcký car totiž kromě ocelářského impéria a dobrých vztahů s politiky pečuje i o fotbalový klub FK Šachtar Doněck. Ten získal v polovině 90. let poté, co tehdejší majitel Akhat Bragin – regionální mafiánský boss – zemřel na stadionu po výbuchu bomby.

I když nebyl magnát nikdy usvědčen z kriminálních aktivit, je jeho minulost přinejmenším kontroverzní. Achmetov se zjevně nebojí měnit strany – koná zkrátka to, co musí, aby uhájil svůj majetek a své zájmy. A když k tomu pomůže Ukrajině, je to jen příjemný bonus navíc, který mu ve společnosti vynese plusové body. Zároveň dobře ví, že zatímco na Ukrajině bude co do vlivu a bohatství jednička, v Rusku bude jen jedním z mnoha malých.