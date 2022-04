„Rodina J&T“ loni rekordně vydělala. V Rusku má zamrzlé úvěry

„Rodina J&T“, jak se skupina majitelů a manažerů kolem J&T Finance Group ráda tituluje, zažila loni rekordní rok. Do jejich bankovního holdingu patří především tuzemská privátní J&T Banka a slovenská nástupkyně Poštové banky 365 bank.

Aktuální ekonomická situace a vysoká inflace však investorům nepřeje. „Proto se s J&T Arch snažíme a budeme snažit jít s našimi klienty dále. Dále do světa reálných aktiv a private equity investic, dále do Evropy, do světa, bok po boku s nejvýznamnějšími investory v regionu, s námi, našimi partnery, rodinami, klienty a přáteli,“ píše ve zprávě J&T Finance Group.