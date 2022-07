Cash Only: Blíží se ekonomická kocovina a větší pokles životní úrovně

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Více než tři pětiny podniků v Česku navíc stále nemají dostatek informací o tom, co by pro ně znamenalo, kdyby stát vyhlásil stav nouze v plynárenství a začal regulovat spotřebu. V tomto ohledu vláda a její odpovědná ministerstva podnikatelům hodně dluží. Přitom tři čtvrtiny firem využívají plyn k vytápění firemních prostor, nejvíce v maloobchodě, cestovním ruchu a gastronomii. Odříznutí od plynu by pro mnohé z nich znamenalo vážnou hrozbu krachu. Pro firmy, pro které je plyn klíčovou výrobní surovinou, by byla situace ještě horší.