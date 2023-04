Cash Only: Ekonomika se může proměnit v tlející mršinu

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Znamená to, že se všichni musí lépe starat o své peníze. Když byly úrokové sazby nula, bylo možné si půjčit téměř s nulovým úrokem. Dnes už ne. Hlavně z tohoto důvodu jsme viděli pády amerických bank. Panika postihla primárně ty, které dělaly chyby v managementu svých peněz.

Je normální, že občas někdo nezaplatí a zkrachuje. Ovšem když je systém nestabilní, jako právě v době zvyšování úrokových sazeb, je lidí, kteří nesplácí své závazky, hodně. To způsobí problémy věřitelům, hlavně bankám, které také musí splácet. V systému zavládne panika, že některé banky mají problémy, a všichni začnou své peníze vybírat. Před pár dny jsme to viděli na příkladu rychlého pádu a záchrany Credit Suisse.

Ukládají je u velkých bank, které jsou silnější a také kryté implicitně státem, nebo do fondů peněžního trhu. Jak se nákaza rozšiřuje, banky zpřísňují poskytování nových úvěrů, a ekonomika se zadrhává. V této fázi se nacházíme teď.

Do budoucna bude záležet na intenzitě paniky, která buď odezní, nebo začne přeskakovat i na další hráče. Minulý týden padaly výrazně akcie německé Deutsche Bank. Je to dominový efekt, který se někdy nazývá Minského moment podle amerického ekonoma, a dokud centrální banky či vlády nepostaví hráz, která zabrání pádu dalších dílků skládačky, může se zbortit celý systém.

„Kdyby se ukázalo, že se tímto způsobem zachází s potenciálními ztrátami i v eurozóně, tak by to asi výrazným způsobem zdražilo kapitál bankám včetně českých,“ řekl SZ Byznys hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Zdražování ostatně už na mezibankovním trhu vidíme.

Kromě vysokých úrokových sazeb, které zabily hypoteční trh, by se české banky musely vyrovnávat ještě s vyššími náklady na kapitál. Českou ekonomiku, která směřuje do mírné recese, by tak postihlo postupné tlení. Jako v Baudelairově básni Mršina.