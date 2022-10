Cash Only: Krach Sberbank směřuje ke šťastnému konci i díky 90. létům

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Hromadné vybíraní peněz v důsledku paniky klientů nemůže ustát žádná banka, ani ta, která je finančně zdravá. To se letos v březnu stalo tuzemské Sberbank. Po invazi Ruska na Ukrajinu vzali klienti útokem i české pobočky Sberbank a ta byla krátce poté nucena pobočky uzavřít. Velmi rychle pak Česká národní banka odebrala Sberbank licenci a do banky dorazila insolvenční správkyně Jiřina Lužová.

Insolvenční správkyně od počátku správně prosazovala, aby se úvěrové portfolio banky prodalo jako balík a aby se celý proces provedl co nejrychleji. Bankovní obchody jsou do určité míry rychle se kazící zboží, protože platební morálka dlužníků klesá úměrně tomu, jak dlouho zůstávají aktiva banky pod provizorní správou.

Insolvenční správkyně nabídku nezveřejnila, ale konstatovala, že nabídnutá cena společně s dostupnou hotovostí, která po uzavření banky představovala zhruba 5 miliard korun, a předpokládaným výtěžkem z prodeje ostatních aktiv tuzemské Sberbank by měla dostačovat ke stoprocentnímu uspokojení fondu pojištění vkladů, fyzických osob a malých a středních podniků. S velkou pravděpodobností by i více než 90 procent uvázlých peněz mohly dostat zpět i města a obce, kraje a velké firmy.

Pokud by skutečně pád Sberbank dopadl s touto bilancí, šlo by jednoznačně o finančně nejúspěšnější insolvenci banky v novodobé historii. Finální smlouva ještě není uzavřena a exkluzivní postavení České spořitelny pro další vyjednávání banka určitě využije k tomu, aby cenu stlačila, co to půjde.