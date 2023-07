Cash Only: Podivné schvalování lex ČEZ. Vláda neposlouchá vlastní experty

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

A teď ještě způsob, jakým se zdrcující stanovisko LRV k vládnímu návrhu dostalo na veřejnost. Názor vládních expertů byl dlouho nejasný. Šalomounovi legislativci totiž dostali návrh lex ČEZ II až poté, co jej vláda 17. května schválila. Do té doby ho neměli k dispozici a nezpracovávali tudíž předem žádné stanovisko, jak se to při standardním legislativním procesu běžně dělá.

Není známo, že by podobný postup byl možný v nějaké další evropské zemi. Ministři ale i poté, co mají zprávu podepsanou šéfem LRV v ruce, tvrdí, že to žádný sqeeze-out není, protože evropské právo umožňuje dělit firmy. Posudek vlastních expertů, který se jim nehodí do krámu, prostě ignorují.