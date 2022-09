Cash Only: Stavební spoření přežije. Rušit ho by byla drahá chyba

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Stavební spoření funguje v Česku bezmála 30 let. V dobách jeho největší popularity měly české domácnosti uzavřených více než 6 milionů smluv a ze státního rozpočtu se na podporu vyplácelo 15 až 16 miliard ročně. Aktuálně je platných smluv zhruba polovina a rozpočet to stojí kolem 4 miliard ročně.

Omezení, či dokonce zrušení stavebního spoření není v současné době ani tak ekonomické téma, jako téma politické. Byla by pro to totiž nutná změna zákona. Opozice je silně proti a jednotní v tomto směru nejsou ani představitelé vládnoucích koaličních stran.

I kdyby se nakonec podařilo stavební spoření silou těsné většiny omezit, či dokonce zrušit, je víc než pravděpodobné, že opoziční i některé koaliční strany by jeho zachování vtělily do svých volebních programů a v případě volebního úspěchu by se zrušení stavebního spoření odvolalo dříve, než by začalo platit.