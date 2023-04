Cash Only: Za problémy českého průmyslu může hlavně Praha, ne jen Brusel

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Průmysl tvoří 29 procent domácího HDP a 30 procent exportu, na zaměstnanosti se podílí více než 28 procenty. I když se o českých fabrikách mluví jako o „montovnách“, jsou do značné míry tahounem inovací. Podle hodnocení Ministerstva průmyslu spadá skoro 60 procent domácí průmyslové produkce do „high-tech“ nebo „medium high-tech“ segmentu.

Čína, jejíž vláda podporuje průmysl dlouhodobě, kvalitou produkce už v řadě oborů předčila evropskou konkurenci. Dávno to platí pro ITC produkci, zřejmě se to brzy stane ve výrobě automobilů.

Jenomže to svědčí o nepochopení toho, co se kolem nás děje. Trend k dekarbonizaci, udržitelnosti a většímu využití obnovitelných zdrojů není přáním pomatených evropských ideologů. Největší obnovitelné elektrárny i energetická úložiště dnes staví Čína, která chce do roku 2025 těmito technologiemi pokrývat třetinu své energetické spotřeby. Američané za systematické vládní podpory řadu let rozvíjejí technologie na ukládání CO2 pod zem, Kanada se soustředí na malé jaderné reaktory…

Evropský Net Zero Industry Act zvýhodňuje vybrané moderní technologie, zjednodušuje a zkracuje pro ně povolovací řízení, usnadňuje jim financování. Zavádí „evropské akademie“ pro vzdělávání v potřebných dovednostech a přináší platformu pro mezinárodní koordinaci velkých investičních projektů. To všechno by řešilo i mnohé trable českých průmyslníků a mohlo by to přispět ke kýžené modernizaci, kdyby to nemělo jeden zásadní háček.