Buď Evropa zrychlí zelenou revoluci, nebo prohraje

Obory, jež tzv. Net Zero Act zvýhodňuje, nejsou v Česku zatím téměř vidět.

Evropská unie musí zrychlit rozvoj nového „zeleného“ průmyslu, jinak ji v tom převálcuje Čína i Amerika. Evropská komise chce modernizaci nastartovat pomocí nového nařízení závazného pro všechny členské státy, tak zvaného Net Zero Industry Act (Zákon o čistém průmyslu). Návrh zveřejnila v půli března, do 22. května mají členské státy čas na připomínky.

Net Zero Industry Act zvýhodňuje 11 „čistých“ průmyslových oborů. Bude-li přijat v navrhované podobě, urychlí se schvalování projektů z těchto oborů, budou upřednostněny v boji o státní zakázky a granty, usnadní se jim financování.

Dále řeší Net Zero Industry Act vzdělávání pracovníků pro „čistý průmysl“, protože ve většině evropských zemí chybějí kvalifikovaní specialisté. Zavádí také společnou platformu Net Zero Europe, v níž mají být zastoupeny všechny členské státy za předsednictví Evropské komise. Platforma má koordinovat přeshraniční projekty a výměnu informací.

Obory, jež Net Zero Act zvýhodňuje, nejsou v Česku zatím téměř vidět. Je otázka, zda je sem nový zákon přivede. Investiční prostředí pro vybraný zelený průmysl se v Unii sjednotí a atraktivitu pro investory budou určovat hlavně dotace a daňové úlevy. Ve výhodě budou bohatší státy s lepší kondicí veřejných rozpočtů, které si mohou dovolit štědřejší subvence. Česko k nim ale nepatří.

Zelený průmysl je ve světě na vzestupu. Podle předpovědi Mezinárodní energetické agentury se do roku 2050 ve světě zvýší výroba elektromobilů 15krát, využití tepelných čerpadel šestkrát, kapacita obnovitelných zdrojů čtyřikrát. Celosvětové investice v tomto segmentu mají do roku 2030 dosáhnout 1,2 bilionu dolarů. Většina z toho připadne na Čínu.

„Jde o to, aby EU nebyla znevýhodněna při souboji o nové investice ve strategických odvětvích, ve kterých zřejmě rychle poroste díky dekarbonizaci poptávka,“ pokračuje Niedermayer. Net Zero Industry Act má dorovnat u vybraných oborů míru podpory, jaká se nabízí mimo Unii.

„Net Zero Act je pragmatické, kompromisní rozhodnutí. Reaguje na riziko, že díky akci jiných zemí budou investice do EU znevýhodněny,“ říká Niedermayer. Připouští, že zákon není bez rizik hlavně pro země, které kvůli špatnému stavu státní kasy nebudou schopny nabízet štědré investiční pobídky. „Je ale dobré zvážit, zda má přednost riziko, že třeba díky aktuální situaci v Česku k nám investice nedostaneme, nebo riziko, že investice se odsunou zcela mimo Evropskou unii,“ prohlásil.

Jaké výroby považuje Evropská komise za čisté, a tudíž hodné zvýšené podpory? Net Zero Industry Act je definuje takto:

„Budeme muset zlomit to, že soudruzi v Německu, Lucembursku a Rakousku odmítají, aby šly evropské peníze na velké jaderné projekty. Česko dekarbonizaci bez velkých jaderných bloků nedá, to bychom museli odstoupit od Pařížské dohody. Jádro má mít podporu jako zelená technologie,“ dodává europoslanec Alexandr Vondra (ODS).

„Evropská komise neřeší, že se musí investovat také do změny tradičního průmyslu, který jako subdodavatele potřebují i ty nové čisté obory. Americký zákon IRA se na průmysl dívá komplexněji, evropský Net Zero Act se soustředí jen na velmi zúženou výseč,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Také podle analytičky Smyčkové by Unie měla poskytnout podporu firmám ze všech odvětví: „Je důležité, aby nařízení vycházelo z technické neutrality, neupozaďovalo žádné technologie ani možné budoucí cesty k čistšímu průmyslu.“

V Evropě povolení nového průmyslového projektu trvá dva až sedm let. Proceduru má urychlit určení jediného specializovaného úřadu v každém státě, který bude zodpovědný za usnadnění povolovacího procesu na preferované projekty a poradenství pro jejich investory.

V Česku by tuto roli měl hrát nový Dopravní a energetický stavební úřad, s jehož vznikem počítá novela stavebního zákona, schválená nedávno ve Sněmovně.

Povolovací procedura pro „čisté“ projekty nesmí podle návrhu Net Zero Industry Act u menších staveb překročit 12, u větších 18 měsíců. Jen ve výjimečných případech lze lhůty prodloužit. U preferovaných projektů se také zjednodušuje posuzování dopadů na životní prostředí (tzv. EIA), zkrátí se lhůty pro veřejné projednávání.

Největší ochraně se mají těšit „strategické“ projekty, které získají status nejvyššího státního zájmu. Členské státy musí rozhodnout o zařazení projektu mezi „strategické“ do měsíce od podání žádosti. Pokud je žádost zamítnuta, může verdikt změnit Evropská komise.

Podle evropských klimatických cílů se má do roku 2030 ukládat ročně alespoň 50 milionů tun CO2 do podzemních úložišť na území Evropské unie. Proto mají mít projekty na ukládání uhlíku podle Net Zero Industry Act zvláštní režim.