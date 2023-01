Cash Only: Zažije Česko průmyslový úpadek jako Detroit?

Čtete ukázku z newsletteru Cash Only, ve kterém Martin Jašminský, Zuzana Kubátová a Jiří Zatloukal každý pátek komentují dění v českém byznysu. Pokud vás Cash Only zaujal, přihlaste se k odběru newsletteru.

Před nástupem automobilového průmyslu byl americký Detroit klidné, menší městečko. V roce 1900 měl 285 tisíc obyvatel, ale boom výroby aut do města přilákal Američany i emigranty z východní Evropy či Itálie, takže do 1930 počet obyvatel Detroitu vzrostl na téměř 1,6 milionu. Kolem roku 1950 dokonce na dva miliony. Jen v ikonické továrně Ford Motor River Rouge, otevřené v roce 1927, pracovalo přes 90 tisíc zaměstnanců.

Chrysler se koncem 70. let vyhnul bankrotu jen s pomocí federální pomoci. S finančními problémy se potýkaly i automobilky GM a Ford. Výroba se stěhovala do levnějších amerických států i do zahraničí.

Podle Martina Jahna, člena představenstva Škody Auto, by se v krajním případě v Česku přestaly v roce 2025 vyrábět vozy Scala, Kamiq a Fabia. Jedná se přitom o víc než sto padesát tisíc vozů ročně a „prakticky by se tím uzavřela jedna celá výrobní hala v Mladé Boleslavi“. Kromě ziskovosti samotné Škody Auto by to dopadlo na dodavatelskou síť, která by propouštěla desítky tisíc zaměstnanců.