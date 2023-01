Ostravský výrobce převodovek Gearworks kvůli válce a energiím zkrachoval

Ostravská strojírenská společnost Gearworks patřící do holdingu Witkowitz na sebe podala insolvenční návrh. Firmě zlomila vaz závislost na dodávkách do Ruska a na Ukrajinu. Vyplývá to z dokumentu zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Společnost dodávala zařízení například do oceláren Azovstal zničených během bitvy o ukrajinský Mariupol. Firma zaměstnává 124 lidí.