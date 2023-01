Co nás čeká? Rovnice mluví jasně, buď hyperinflace, nebo rozpočet s přebytkem

Náš dluh se blíží třem bilionům korun. Podle rovnice mu musí na pravé straně rovnice odpovídat přebytky o tomto součtu plus úroky z úroků. A teď zpátky do reality: podle prognózy Národní rozpočtové rady přebytky nebudou. Naopak, do 50 let naroste dluh na trojnásobek výkonu země. Naše peníze tak nekryje nic.