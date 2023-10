Komentář: Investiční šmejdi to budou mít těžší, ale obezřetnost nic nenahradí

Začátkem října česká vláda poslala do Poslanecké sněmovny návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech (č. 240/2013 Sb., ZISIF), která by měla být účinná od července příštího roku. Navrhovaných změn je více, zaměříme se ale na oblast takzvaných „patnáctkářů“. Toto označení popisuje osoby definované ve zmíněném zákoně v § 15, které mohou ve velmi omezeném rozsahu spravovat svěřené prostředky za účelem společného investování. Před rokem jsme patnáctkáře představovali v krátkém videu.

Činnost patnáctkářů v mezích zákona je ale naprosto v pořádku, na finančním trhu mají své místo a tato speciální úprava má svůj smysl. Bohužel ne všichni patnáctkáři respektují předepsaná pravidla a objevují se mezi nimi i investiční šmejdi, kteří místo aby svěřené prostředky s řádnou péčí investovali, nakoupí si za ně například sportovní auta. Zmíněná novela ZISIF tak i z podnětu ČNB zavádí některé novinky, které by měly ztížit život podvodníkům, aniž by ho přitom zbytečně komplikovaly těm poctivým.

Ale korporátní dluhopisy lze získat i napřímo od jejich emitentů. A v takovém případě už se investor opět dostává zcela mimo ochranná křídla ČNB, protože samotní emitenti, a to ani při prodeji svých dluhopisů, dohledu ČNB nepodléhají. V některých případech velkých emisí ČNB schvaluje takzvaný prospekt dluhopisu, tedy základní přehled informací o firmě-emitentovi a samotné emisi. Ale pozor! ČNB neposuzuje ekonomiku firmy ani schopnost emitenta splatit výnosy a jmenovitou hodnotu dluhopisu. Pouze kontroluje, jestli jsou v prospektu obsaženy všechny zákonem vyžadované informace. U malých emisí, kterých mohou být obrovské počty, nedělá ani to. Tedy opět (stejně jako u patnáctkářů) dochází pouze k letmému kontaktu s ČNB, ale nikoliv ke skutečnému dohledu. Je to asi stejné, jako když někdo na Letenské pláni kope do plechovky a tvrdí, že je v podstatě součástí organizace AC Sparta Praha.