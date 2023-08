Komentář: Každý se bojí každého, a proto není nájem normálním bydlením

Ještě donedávna jsme žili v období, kdy člověk platil za hypotéku méně než člověk bydlící v nájmu za nájem (pokud si tedy hypotéku díky příjmům a vlastním zdrojům mohl dovolit). Díky hypotéce mohl dokonce uplatnit daňovou vratku z výše zaplacených úroků. Ta doba se, nejen kvůli růstu cen nemovitostí, ale především kvůli aktuální výši úrokových sazeb, změnila, a to zásadně.

Porovnejme nájemné a splátku hypotéky bytu 3+kk o výměře 72 m2 v Praze za 8 milionů korun. Při 80% LTV, splatnosti 30 let a dlouhodobé, udržitelné výši úrokové míry na úrovni 3,5 %, v aktuální situaci, kdy jsou úrokové sazby kolem 6 %, vyjde nájem o 12 000 Kč měsíčně levněji. To je nezanedbatelná částka vzhledem k tomu, že se jedná o třetinu čisté mzdy průměrně vydělávajícího člověka v Praze.

Jednou z důležitých věcí, která se pro dobro trhu musí udát, je všeobecná změna vnímání nájemního bydlení. Trh musí jednotlivce přesvědčit, že i nájemní bydlení může být plnohodnotnou alternativou k vlastnickému. Ale aby se změnil pohled na nájemní bydlení a to tak představovalo jistotu nejen pro nájemce, ale i pronajímatele, musí dojít k revizi a změně legislativy ve snaze narovnat smluvní vztahy umožňující dlouhodobost, udržitelnost a předvídatelnost.

Zmíněnými riziky jsou valorizace nájemného, nesolventnost nájemce a nemožnost jeho vystěhování v případě prodlení nebo selhání. V Česku se uzavírají smlouvy nejčastěji na jeden rok s možností prodloužení, v sousedním Německu, kde je podíl nájemního bydlení 50 %, se běžně uzavírají smlouvy na dobu neurčitou. Nájemce má v našich podmínkách vyšší pravděpodobnost častějšího stěhování, což jsou vícenáklady nejen pro nájemce, ale i pronajímatele. S vyšší obrátkovostí nájemců daná nemovitost zastarává a opotřebovává se výrazně rychleji, což od pronajímatele vyžaduje další opravy nebo investice do obnovy. Pro nájemce může každé další stěhování znamenat, že se stěhuje do dražšího bydlení.

Ke změně legislativy, vnímání nájemního bydlení, ale i ke zkvalitnění smluvních vztahů by mohla pomoci částečná institucionalizace. Jinými slovy to, že by část nájemních bytů provozovaly specializované společnosti. Ty totiž k jejich nákupu a provozu mají k dispozici nejen know-how a zkušenost, ale i výrazně příznivější financování ve srovnání s běžným individuálním investorem/pronajímatelem.