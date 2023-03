Máme infrastrukturu rozvojové země. Vyšší deficit může nakonec snížit dluh

V debatě o státním dluhu mluvíme hlavně o snížení letošního schodku. 120 miliard jen za leden a únor je děsivé číslo. Ale pro budoucnost Česka je skoro jedno, jestli letošní deficit bude o 50 miliard menší nebo větší. Skutečnou katastrofou je kolaps důchodů v příští dekádě. Když to dnes přeženeme s šetřením, můžeme katastrofu ještě umocnit.

Výkonem ekonomiky na hlavu dotahujeme Francii. Stačí ale nastoupit do auta či vlaku a poznáme, že ve Francii nejsme. Ano, Francouzi si na dluh postavili i monumenty, a ne všechny se vyplatí. Na rychlovlaky zapomeňme. Ale hotová síť dálnic a spolehlivé železnice vynesou stamiliardy daňových příjmů navíc.

Česko má pořád gigantický prostor výdělečně investovat do infrastruktury. Ovoce budoucích příjmů u nás visí nízko. Na rozdíl od dávek a dotací takové investice tlačí na okamžité snížení inflace: vyšší budoucí přebytky rozpočtu znamenají vyšší reálnou hodnotu současného státního dluhu včetně peněz.

Co ale opravdu pomůže hned, jsou masivní bonusy za nově opravené úseky silnic a železnic. A naopak. Jsi krajský ředitel ŘSD a za dva roky jsi nepohnul s dálnicí? Nepotřebujeme tě. Podobně s vedením Správy železnic, není-li s to zajistit ani internet na páteřním koridoru, čímž brání v práci desetitisícům dojíždějících.

Stavbu dálnic a pořádek na železnici neurychlí žádný zákon. Potřebujeme zlepšit motivaci úředníků pracujících na přípravě. Dnes je motivace tažená hlavně profesní ctí: například nový ředitel ŘSD dokázal ihned pohnout se zamrzlou D35 u Litomyšle, aniž by se měnil zákon nebo vyměkli místní kverulanti.

Miliardy, jež v rozpočtu najdeme na výkonové odměny, se násobně vrátí. K tomu je nutné zmrazit paušální mzdy, abychom motivovali nevýkonné úředníky odcházet do soukromého sektoru. Dobrým začátkem bylo navázání odměn Správy železnic na zpoždění vlaků. Ale 15 % je málo. Na výkonu má záviset většina platu.

Problémem státní správy už není korupce a neschopnost jako v minulých dekádách. Je to nezájem. Finanční motivace neprobudí zájem v každém, ale v mnohých jistě. Pro letošní rozpočet jsou to drobné. Opusťme tedy český haléřový management a investujme do nejlepších úředníků – a tím i infrastruktury odpovídající vyspělé zemi.