Míl: Vládě se s plynem povedl malý zázrak. Je třeba ale jít dál

Je nezbytné postavit co nejrychleji plynovou propojku z Polska a také do Rakouska a dále na jih. Tak, aby byla vyvážena západněvýchodní osa dodávek také severojižním propojením.

Německo a Evropská komise prosazují stále jen řešení důsledků a nemají chuť odstraňovat příčiny problémů. Dokladem je i neochota zastropovat ceny plynu pro výrobu elektrické energie, což celkové ceny zvyšuje. Raději budou prosazovat zdanění levných zdrojů a přerozdělování peněz spotřebitelům, místo aby zajistily, že výrobci prodávají za výrobní náklady a přiměřený zisk, což by zajistilo levný proud pro spotřebitele a zároveň - na rozdíl od přerozdělování - by to zapůsobilo jako protiinflační mechanismus.

Základem by měly být naopak dlouhodobé kontrakty, které stabilizují ceny. Na krátkodobých trzích by se měla pouze dorovnávat pozice výrobce nebo obchodníka.

Ceny pro spotřebitele dotované vládou by v žádném případě neměly vycházet z ceny silové elektřiny ve výši 200 eur za megawatthodinu, jak to chce Evropská komise. Měly by vycházet z nákladů našeho vlastního výrobního mixu. České elektrárny vyrábějí výrazně levněji, takže by taková cesta vedla k přijatelným cenám pro spotřebitele.