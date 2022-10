Windfall tax? Banky mají měsíce, aby vymyslely, jak příští rok „nevydělat“

Ministerstvo financí navrhne daň z mimořádných zisků, tzv. windfall tax , od ledna 2023 na dobu tří let pro společnosti z energetiky, bankovnictví, petrolejářství a těžby fosilních paliv ve výší 60 procent. Na první čtení lze říci: OK, co jiného má vláda dělat.

Pří druhém zamyšlení vyplynou zajímavé souvislosti. A nejde o to, že nějaká daň je špatně. Berme to prostě jako hotovou věc, vláda tak řeší problém, který sice bublá již od konce loňského roku, ale v průběhu čekání nijak nezmizel. Proto se zaměřme jen na problémy zmíněné daně v publikovaném návrhu.

Ekonomická chyba je zavedení daně až od příštího roku, a to z několika souvisejících důvodů. V první řadě jde o časovou optimalizaci. Brzkým ohlášením principů daně totiž motivuje subjekty, na které se bude vztahovat, k účetní tvorbě zisku letos a minimalizaci zisku příští rok. Tedy všude, kde lze věcně a účetně náklady přesunout z letoška do příštího roku, tak tam se tak učiní. Efektem je viditelná úspora na dani. Nebo se naopak upraví letošní zisk, aby společnost neprošla testem růstu zisků. To lze sice udělat hůře, zato pokud se to povede, bude zisk z optimalizace výraznější.