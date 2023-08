Po ostrých slovech z Kremlu se ruská centrální banka snaží zastavit pád rublu

Ruský rubl v pondělí oslabil za psychologicky důležitou hranici 100 rublů za dolar a po ostrých slovech z řad politiků na to nečekaně zareagovala i tamní centrální banka, která zvýšila základní úrokovou sazbu o 3,50 bodu na 12 procent.

Ruská měnová autorita o tom dnes informovala v tiskové zprávě a později uvedla, že další zvýšení úroků může následovat. V pondělí Putinův ekonomický poradce Maxim Oreškin kritizoval ruskou centrální banku poté, co se hodnota rublu doslova propadla vůči americkému dolaru až nad bariéru sto rublů za dolar, tedy na nejslabší úroveň za posledních 17 měsíců.

Oreškin pro tiskovou agenturu TASS uvedl, že Kreml si přeje silnou měnu a očekává brzké kroky ruské centrální banky, aby se situace vrátila do „normálu“. Hovořil také o intervenci, která by přiměla centrální banku, aby zakročila dřív než na dalším zasedání bankovní rady plánovaném na 15. září.

„Inflační tlaky sílí,“ uvedla dnes centrální banka. „Cílem našeho rozhodnutí je omezit rizika pro cenovou stabilitu. Znehodnocování rublu se do cen promítá čím dál zřetelněji a na vzestupu jsou také inflační očekávání,“ dodala. Nejbližší řádné zasedání měla přitom původně naplánováno až na 15. září. Jestliže se proinflační rizika zvýší ještě více, pak bude nutné podle centrální banky zřejmě základní sazby ještě zvýšit. Toto varování centrální banka dodala až později, bezprostředně po zvýšení úroků o něm nehovořila.

Na ruskou ekonomiku mají negativní dopady sankce, které vůči Rusku zavedly západní státy za to, že Putinův režim loni v únoru napadl Ukrajinu. Bezprostředně po zahájení invaze, která znamenala pro ruskou měnu šok, centrální banka základní úrok více než zdvojnásobila a posunula jej až na 20 procent. To bylo zatím poslední mimořádné zvýšení sazeb, to další přišlo až dnes. Až se po začátku invaze situace zklidnila, začala centrální banka základní sazbu snižovat, až se s ní loni v září dostala na 7,50 procenta.