Pražská plynárenská od května sníží ceny energií pod vládní strop

Další dodavatel energií se rozhodl dodávat zákazníkům plyn a elektřinu za cenu pod stanoveným vládním stropem. Pražská plynárenská to dnes oznámila s tím, že zlevnění bude platit pro základní tarify i roční smlouvy s fixací. Vyplývá to z webových stránek společnosti, upozornil na to dnes Ekonomický deník. Ceny pod vládním maximem už začali v reakci na klesající ceny energií na trhu snižovat i další dodavatelé.