Přehledně: Jak zlevňují dodavatelé energií?

Do konce minulého roku se nabídka největších dodavatelů energií příliš nelišila. Křivka na energetických burzách tehdy výrazně kolísala, ale v lednu se začala uklidňovat a šla dolů. A dodavatelé na to už začínají reagovat ve svých cenících.

Jako první tak učinil E.ON, kterému se dopředu podařilo levně nakoupit elektřinu a plyn. Jejich nový ceník elektřiny se nachází 254 Kč pod stropem, u plynu 1 Kč. Odborníci však doporučují nabídku zvážit, neboť se může stát, že se odběratelé zavážou na tři roky k jednotné ceně, která může mezitím dále klesat, ale klienti to nepocítí.

Plyn pro domácnosti se spotřebou do 1,89 MWh ročně, tedy na vaření, vyjde MWh na 3023,79 Kč včetně DPH (2499 Kč bez DPH). Pro zákazníky s vyšší spotřebou, kteří plynem ohřívají také vodu, E.ON stanovil cenu 2824,14 Kč s DPH za MWh (2334 Kč bez DPH). Když domácnost plynem topí, zaplatí za MWh 2790 Kč včetně DPH (2306 Kč bez DPH).

Na příznivý vývoj cen reagoval také Centropol. V úterý vydal nový ceník s fixací cen plynu na jeden rok, kde je cena za MWh 57 Kč pod stropem. S odběrem do 1,89 MWh zákazník zaplatí 2956,03 za MWh s DPH (2443 Kč bez DPH). Při ohřevu vody plynem zaplatí za MWh 2755,17 Kč včetně DPH (2 277 Kč bez DPH), při vytápění pak MWh vyjde na 2717,66 Kč s DPH (2246 Kč bez DPH).

Centropol vydal nové ceníky také u elektřiny. Jeden z produktů kombinuje možnost fixace s dobou neurčitou. „Náš produkt Fixně bez závazku kombinuje výhody fixace a režimu smlouvy na dobu neurčitou. Zákazník má do konce roku 2023 garantovanou cenu pod úrovní zastropování a následně přejde na cenu aktuální pro rok 2024,“ říká Jiří Matoušek, marketingový ředitel Centropolu.

První rok u elektřiny budou zákazníci platit opět vládní strop 5000 Kč bez DPH (6050 Kč s DPH) v sazbě D02. V tomto případě by domácnost druhým rokem platila už cenu pod stropem. MWh by vyšla na 4690 Kč bez DPH. Oproti vládnímu stropu je tak cena nižší o 310 Kč. Třetí rok by domácnost zaplatila 4332 Kč bez DPH, což znamená rozdíl 668 Kč vůči zastropované ceně.