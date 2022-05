Proti všem po maďarsku. Celá EU tlačí na Orbána, aby kývl na ropné embargo

Kvůli válce na Ukrajině plánuje Evropská unie uvalit úplné embargo na ruskou ropu, Maďarsko ale tento plán kritizuje. Francouzský prezident Emmanuel Macron proto telefonoval s maďarským premiérem Viktorem Orbánem ve snaze prolomit patovou situaci ohledně posledního, už šestého, kola sankcí EU.

Mluvčí Elysejského paláce řekl, že „debaty probíhají na všech úrovních, aby došlo k zajištění globální dohody o šestém balíčku“. Clément Beaune, francouzský ministr pro Evropu, řekl, že podle něj by mohlo k uzavření dohody o sankcích dojít už tento týden.

Emanuel Macron však není jediný, kdo se snaží Orbána přesvědčit, aby změnil názor. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová odjela v pondělí večer do Budapešti, aby s tamním premiérem projednala plány Evropské unie.

„Udělali jsme pokrok, ale je potřeba další práce,“ řekla předsedkyně a slíbila, že uspořádá videokonferenci s dalšími zeměmi v regionu, aby posílila spolupráci v oblasti ropné infrastruktury. Evropská unie plánovala uvalit ropné embargo a nový soubor sankcí vůči vlivným Rusům už minulý týden, Maďarsko ale dohodu blokuje.

Maďarsko potřebuje víc času

Otázka ruské ropy je v současnosti kvůli invazi na Ukrajině velice aktuální. Evropské země totiž nechtějí skrze energetiku pomáhat Rusku financovat válku, přibližně čtvrtina ropy v EU ale pochází právě z Ruska. A některé státy jsou na Moskvě závislé absolutně.

Z toho důvodu mají například Slovensko či Maďarsko, které jsou téměř stoprocentně závislé na ruské ropě, možnost odložit uvalení ropného embarga do konce roku 2024, aby mohly přepracovat své rafinerie. České republice byl nabídnut odklad do června 2024, přičemž úplný zákaz by pro zbytek EU vstoupil v platnost do konce letošního roku.

Orbán minulý týden ale řekl, že „v současné podobě se návrh rovná svržení jaderné bomby na maďarskou ekonomiku“. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó podle Orbánova mezinárodního mluvčího Zoltána Kovácse frázi zopakoval před pondělním jednáním s Von der Leyenovou.

Maďarsko tvrdí, že potřebuje pět let a stovky miliard forintů na přeměnu své rafinerie Százhalombatta u Budapešti, která může v současné době zpracovávat pouze ruskou ropu. Maďarští představitelé tvrdí, že by mohli získat ropu z Chorvatska, ale to by vyžadovalo, aby jejich jižní soused zvýšil svou kapacitu.

Orbán nechce sankcionovat církevní vůdce

Mluvčí Evropské komise v úterý pro The Guardian řekl, že Von der Leyenová byla pozvána Orbánem, aby projednala „problémy související s evropskou energetickou bezpečností a dodávkami“ a odjela do Budapešti „naslouchat a společně hledat řešení“. Diskuse se netýkala harmonogramu postupného vyřazování ruské ropy v Maďarsku, řekl mluvčí, ale zaměřila se na infrastrukturu přepravy ropy.

Ropné embargo ale není to jediné, co se maďarskému premiérovi nezamlouvá. Orbán rovněž pohrozil, že zablokuje pokusy sankcionovat patriarchu Kirilla, hlavu ruské pravoslavné církve. Ten označil ruský útok na Ukrajinu za „náboženskou očistnou operaci“.