Česko má dostat z ropného embarga výjimku do poloviny roku 2024

Česko by se mohlo od ruské ropy odstřihnout o něco později, než jak EU původně plánovala.

Evropská komise navrhla pro Česko výjimku z embarga na ruskou ropu do poloviny roku 2024, pro Maďarsko a Slovensko pak až do konce stejného roku. S odkazem na diplomatický zdroj to dnes napsala agentura Reuters.