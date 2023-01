Průměrný důchod vzrostl na 19 438 korun, více si polepšily ženy

Za nižšími penzemi žen jsou jejich nižší výdělky i to, že do důchodu odcházejí podle počtu dětí dřív než muži. Důchodový věk pro obě pohlaví se ale postupně srovnává, sjednotit by se měl v příštím desetiletí. Rozdíl mezi ženskou a mužskou penzí se pomalu snižuje. Na začátku tisíciletí byl průměrný mužský důchod vyšší o 28 procent. O deset let později pobíral průměrný senior o 22 procent víc než průměrná seniorka. V roce 2020 a následujících letech byla průměrná částka mužů vyšší o pětinu. Po přidání výchovného teď v lednu rozdíl činil 13 procent.