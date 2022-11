Švédský realitní trh je v krizi i kvůli cenám energií. Zasáhne vlna celý svět?

Ve Švédsku se zásadně zrychlil pokles cen nemovitostí. Zemi v říjnu postihl největší propad v oblasti bydlení a nemovitostí za posledních 30 let. Vývoj na trhu nemovitostí v jedné z nejvyspělejších evropských ekonomik ukazuje, co by se zanedlouho mohlo přelít i do zbytku Evropy, informuje agentura Bloomberg.